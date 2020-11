Estas declaraciones sorprendieron teniendo en cuenta los lazos de amistad que unen a Ramírez y a Dau. Sin embargo, Lidy dice que estas posturas las conoce el alcalde y que se lo ha hecho saber.

“Yo no estoy dentro de la administración y no puedo evidenciar todo lo que está pasando, a veces siento que hay una dificultad en comunicar muchas cosas. Lo que expreso es mi percepción externa e intento recoger la percepción que hay afuera, muchos piensan que en la administración hay unas figuras que no son buenas, es la percepción en un grupo de personas que apoyaron a William Dau. Yo le he manifestado algunas de esas percepciones, pero no es algo que él me haya dicho. Yo siempre he intentado defender mis posturas, más allá de la amistad. Considero que la mejor decisión fue votar por William Dau, aunque esta administración no es perfecta”, explicó.

Ramírez, quien milita en el partido Colombia Humana y lideró en Cartagena la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia en el 2018, reconoce que la administración ha tenido errores y falencias, pero dice que es entendible.

“Si revisas es algo constante en administraciones que no vienen de un establecimiento político. A Gustavo Petro le pasó en Bogotá, el primer año la mayor crítica fue por la falta de ejecución; a Camilo Romero en Nariño le pasó, quizás el único independiente que ha mostrado mayor ejecución en su primer año ha sido el de Cali porque tiene mayor experiencia. Pero si miras las administraciones que llegan independientes, siempre tienen dificultades para coger el ritmo de la administración y eso no se desconoce, pero también es cierto que el escenario político en Cartagena no es el mejor”, dijo.

Así mismo, se refirió al proceso de revocatoria que algunos sectores están impulsando contra el alcalde William Dau.