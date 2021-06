Federico Gutiérrez mantiene firme su deseo de aspirar a la Presidencia de la República y por eso viene realizando reuniones en diferentes partes de Colombia, invitando a líderes y a los distintos sectores sociales. De hecho, la semana pasada estuvo en Cartagena participando en varias reuniones. Y uno de los puntos que visitó fue el mercado de Bazurto, donde hizo un recorrido junto a miembros de su movimiento político (Creemos). Teniendo en cuenta esto, Gutiérrez habló de su posición respecto al paro nacional, a los bloqueos y la violencia que se vive en el país. “Vivimos la crisis más profunda del país en las últimas décadas y tiene varios factores. Uno de ellos son las consecuencias del coronavirus. A finales del año pasado se mostraba que tres millones de colombianos más entraron en situación de pobreza. Tenemos hoy un país donde el 42,5% de la población está en situación de pobreza, esto es 21 millones de colombianos. Esto es una bomba social, es un país en llamas que necesita urgentemente un extintor social. El tema se agrava por lo que vemos en el tema de violencia y los bloqueos. “En eso quisiera hacer una diferenciación clara, entre quienes marchan pacíficamente y reclaman unas deudas sociales y que hacen reclamos válidos, que estoy más que de acuerdo que tiene que haber más recursos para educación, que los jóvenes tengan más oportunidades, que haya un mejor sistema de salud; pero otra cosa, que no comparto y rechazo, son los bloqueos y la violencia. Los bloqueos se han constituido en una forma de violencia. Los bloqueos restringen libertades y ponen en riesgo una misión médica, causan desabastecimiento y hace que suban los precios de alimentos para las familias”, argumentó Gutiérrez. El exmandatario indicó que quienes han realizado los bloqueos no son los manifestantes o jóvenes que salen a pedir reivindicaciones sociales. “No se pueden mezclar las cosas, ellos no son los violentos, eso sería injusto, porque no es cierto. Pero hay sectores que han querido generar caos, y eso no lo podemos tolerar. En ese sentido, hay que garantizar las libertades, pero también el orden y la tranquilidad. Creo que es un modelo en el que el país tiene que avanzar, pero nunca perder de vista que hay unos reclamos válidos y que hay mucha gente sufriendo y que eso se ve en las calles”, dijo. Gutiérrez señala que el Gobierno nacional tiene pruebas de que hay grupos que quieren causar miedo y zozobra en el país, como disidencias de las Farc y organizaciones narcotraficantes, las cuales estarían financiando bloqueos en muchas vías del Valle. “Hay que trabajar en atender los reclamos sociales, superar juntos la pobreza. La pandemia nos dejó diez años de retroceso en superación de la pobreza. No podemos volver a esa normalidad, como si 18 millones de colombianos que estuvieran en pobreza antes de pandemia fuera algo aceptable, no podemos. Tiene que haber cambios estructurales y una institucionalidad en la que la gente confíe y en la que se vea representada. Quienes más tienen, tienen que poner más, sin acabar con el sector productivo. Que cada uno aporte lo que puede aportar desde su orilla”, explicó Gutiérrez.

Comité del Paro

Prosiguió diciendo que el Gobierno no tiene que aceptar actos violentos. “Con quien esté en democracia y respete la vida y no sea violento, siempre hay que hablar, pero quien sea violento y genere zozobra, el Estado también debe ser capaz de garantizar seguridad para el resto de ciudadanos. Yo he sido crítico con el Comité del Paro. Ellos no representan a los jóvenes que están en las calles marchando; y van y llegan con un pliego de condiciones que saben que no se puede cumplir. Si usted lo mira a mano alzada y analiza, ve que van unos 80 billones en peticiones. Entonces la pregunta es si eso es posible o si van con una actitud de negociación o de chantaje. “El Gobierno tiene que entender que el único diálogo no es con el Comité del Paro, que en mi concepto no representa a la gran mayoría de colombianos ni mucho menos a los jóvenes que están marchando; ese diálogo se tiene que dar en las regiones y se da con los jóvenes y la gente en la calle. Para buscar soluciones hay que pasar de las exigencias de la calle a las propuestas en las regiones, que se vean reflejadas en los presupuestos de los municipios, en lo departamentos y la nación. Esto no es solo un reclamo frente al Gobierno nacional, sino a lo que viene pasando en el sistema, donde también hay un papel muy importante de los alcaldes y gobernadores, que tienen que liderar esto”, dijo. De hecho, Federico Gutiérrez asegura que los alcaldes y gobernadores no estarían jugando el papel que deberían en medio de la crisis que vive el país. “La mayoría de alcaldes –señaló-- se hicieron lo locos con el tema de orden público. No han liderado la seguridad en la mayoría de ciudades, como en Cali, Bogotá y Medellín, especialmente en Cali donde ha sido más fuerte la violencia. El alcalde de Cali, además, es un alcalde muy cuestionado. Jugó con candela, apoyó mucho estas cosas que están pasando y después se le salió la ciudad de las manos. Cuando uno es alcalde tiene también la responsabilidad del orden público. Yo siempre asumí esa responsabilidad cuando era alcalde de Medellín. Y lideré la Policía y las Fuerzas Armadas. Y cuando había una situación de orden público yo iba al punto del problema y ponía orden. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con la forma de gobernar de algunas personas, que cuando las cosas son buenas son de ellos, pero cuando son malas son de otros. Usted tiene que responder por todo, por lo bueno y por lo malo”.

Pide contundencia con bloqueos

Cree que hay una estrategia para crear una imagen internacional que indique que en Colombia se están violando intencionalmente los derechos humanos, en cabeza del presidente Iván Duque. Dice que se requiere más autoridad para frenar los bloqueos. “Cualquier gobierno debe garantizar el orden. Ha sido una situación difícil para Duque y para el país. Es fácil criticar desde afuera; lo que creo que es importante es que Duque se conecte más en la calle con la gente y con quienes hacen reclamos válidos. Y que tenga contundencia con quienes hacen bloqueos y nos amenazan. La violencia no se puede tolerar, venga de donde venga. La gente no está de acuerdo con los bloqueos ni la violencia, pongámonos todos de acuerdo con eso”. De hecho, tras su visita a Cartagena, Gutiérrez explicó que estuvo en el mercado de Bazurto y que allí recogió el sentir de varias de los comerciantes que allí trabajan día a día y de vendedores ambulantes y de pescados. “Llegué a Cartagena y me fui al mercado de Bazurto a hablar con la gente. Me encontré allí a gente que trabaja todos los días, que se levanta a las 3 de la mañana todos los días, haciendo un esfuerzo inmenso para mantener a sus familias bajo unas condiciones difíciles. Pero gente que quiere trabajar, es que la gente lo que quiere son oportunidades y eso es lo que hay que entender. Aquí tenemos una mayoría de colombianos que quieren que haya progreso y las oportunidades se logran generándolas, no destruyendo infraestructura, no bloqueando el progreso y acabando con el empleo que hoy existe. Por el contrario, hay que hacer acuerdos por lo cuales el país pueda realmente avanzar. No tenemos un propósito que nos una en este momento de tanta división y polarización, pero qué mejor propósito que unirnos para luchar contra la pobreza entre todos. Y eso va de la mano con temas como lucha contra la corrupción, un Estado más austero, lucha contra delitos... que quienes más tienen, pongan más. Se necesitan esas discusiones, pero no a a través del odio. No conozco forma diferente de salir adelante que trabajando, trabajar en equipo y tener una mirada regional”, concluyó Gutiérrez.

Coalición