“Estudiaremos, pero la aprobación no será a la ligera”: Concejo a Dau

Hoy se instaló el segundo periodo de sesiones extraordinarias en el Concejo Distrital, convocadas por el alcalde William Dau, donde se estudiarán tres proyectos de acuerdo ya aprobados en primer debate. La iniciativa con mayor interés para el Distrito es el número 184 con el que se incorporarían $400 mil millones al presupuesto de la ciudad para distintas destinaciones. (Lea: Concejo clausura sesiones aprobando recursos, pero no los que quería Dau)

“No nos presionará”

La concejal Gloria Estrada afirmó que durante estas sesiones extraordinarias la corporación no va a aceptar ningún tipo de presión para aprobar los proyectos. “Lo que se ve en las comunidades es un abandono, el Distrito tiene los recursos, pero no invierte. Vamos a estudiar los proyectos y vamos a ver si tienen las garantías para cumplir con la contratación y su ejecución. Ellos deben mostrar lo que han hecho con lo que nosotros aprobamos”.

Por su parte, el presidente del Concejo, Lewis Montero, indicó que la responsabilidad imperará en el estudio de estas iniciativas. “Es necesario que el gabinete distrital esté a disposición para apoyar este proceso con que el fin de garantizar a los cartageneros que cada proyecto aprobado sea ejecutado”.

El concejal César Pion aseguró que los proyectos presentados por el Distrito no pueden ser tomados a la ligera, y deben ser estudiados con rigor sin importar las molestias de la administración. “Hemos tenido problemas con los tiempos, no alcanzan, el Distrito no ha tenido en cuenta esto y por eso la Procuraduría nos va a investigar. Por eso tenemos que cuidarnos y hacer todo como es debido y sin presiones”.