Estos son los proyectos ante el Concejo que vinculan a Dumek y Julio Bejarano

A través de la Secretaría de Hacienda, la administración de Dumek Turbay Paz presentó al Concejo Distrital un proyecto de acuerdo con el fin de incorporar una gran suma de recursos al presupuesto de Cartagena para el 2024.

La propuesta del alcalde pretende incorporar en el Presupuesto de Rentas, al funcionamiento, al servicio de la deuda y a las inversiones del Distrito en 2024, 597 mil millones de pesos al presupuesto. Siga leyendo: Dumek pide luz verde al Concejo para incorporar recursos: así los gastará

Los recursos de este reaforo provienen de saldos no ejecutados en el año anterior, detallados por Hacienda a través de un cierre presupuestal, del cierre financiero o de tesorería y de la consolidación del balance, que tienen destinación específica y son susceptibles a ser incorporados en el Presupuesto de Rentas.

Aunque el proyecto aún no ha sido aprobado por el Concejo, el alcalde Turbay se ha referido a los proyectos que pretende ejecutar con el presupuesto con mucha propiedad, pues aunque, afirma, no ha tenido conversación con los concejales, esperando la audiencia pública que sería mañana viernes, cree que la discusión será en busca de consenso y no de negación.

Explicó que la propuesta general de incorporación se centra en los ingresos corrientes de libre destinación, ya que una parte significativa de los 600.000 millones de pesos están destinados a áreas específicas como educación, salud y seguridad, y el Concejo no puede modificar estos recursos. Más bien, el rol de los cabildantes será evaluar los montos y verificar que se alineen con las metas y objetivos del plan de desarrollo actual.