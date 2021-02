Distintos sectores rechazaron de manera rotunda las amenazas de muerte contra tres miembros del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), entre ellos el concejal Javier Julio Bejarano, el líder de mototaxistas José Arrieta y el exaspirante a la Asamblea Gabriel Narváez.

El concejal Javier Julio fue quien dio a conocer las amenazas a través de sus redes sociales, en las que colgó la imagen de un panfleto amenazante donde reseñan a los tres integrantes del MAIS, amenazas que se las atribuye un grupo que se hace llamar Águilas Negras, Frente Caribe.

Julio, quien realiza las denuncias pertinentes ante la Policía y la Fiscalía Seccional, indicó que todo empezó ayer mismo en la mañana, cuando a la directora del partido MAIS en Cartagena y Bolívar le enviaron a su Whatsapp un mensaje desde un número celular desconocido. Se trataba de la imagen de un panfleto, en que el se advertían las amenazas contra los tres miembros del movimiento político.

“Nos hemos propuesto sentenciar y erradicar a todo aquel que haga daño o imparta política de izquierda que atenta a los que defendemos el país. Es y será nuestro deber hacer limpiezas con todo aquel que no aporta a los ciudadanos de bien y a la sociedad (...) No importa dónde se escondan, limpiaremos todo el territorio de izquierdistas guerrilleros que se dicen llamar líderes sociales, activistas y defensores de derechos humanos”, apunta el panfleto.

Tras conocer el hecho, el concejal Julio Bejarano posteó el siguiente mensaje en sus redes: “Me acaban de hacer llegar este panfleto amenazante, vivimos en un país y ahora al parecer en una ciudad donde el que piensa diferente enseguida es señalado, estigmatizado y amenazado de muerte. Si creen que con esto me van a callar, no lo harán. Por mi amor a mi país y la ciudad decidí dar las luchas sociales que he estado dando y para mí callar no es una opción. Hago responsable de mi vida, mi integridad, la de mi familia y compañeros a las autoridades del Distrito de Cartagena”.

El concejal se puso en contacto con las autoridades, que ayer analizaban su situación de seguridad para determinar las medidas que tomarán, teniendo en cuenta que ya en otras ocasiones ha sido víctima de amenazas.