Además, la Contraloría General ordenó que se retiraran los embargos, no se decretaran nuevos y se solicitó la devolución de la totalidad de los dineros que se habían embargado.

La audiencia

La nueva cita de este episodio entre William Dau y el ente de control fiscal comenzó pasadas las nueve de la mañana de hoy. El mandatario estuvo acompañado por su abogado, Jorge Iván Acuña, para que lo asesore en esta audiencia en el que es imputado por responsabilidad fiscal. Adicionalmente, también asistió Adelfo Doria, otro procesado en la misma investigación y que también es defendido por el jurista del burgomaestre.

Martha Carvajal le dio el poder al abogado Andrés Felipe Figueroa para que la defienda y esté al tanto de lo que suceda en las próximas audiencias.

La audiencia comenzó con tropiezos, pues tanto el alcalde Dau y el abogado de Martha Carvajal indicaron que no tenían copia del expediente y no pudieron revisar a fondo los folios del proceso. “Con mi equipo jurídico hemos encontrado varias actuaciones irregulares dentro del proceso, apenas hasta ayer llegaron copias por vía electrónica, pero llegó fue un archivo que no abre, por lo que estamos a la expectativa de revisar todos estos temas”, aseguró Dau.

Por ende, la representante de la Contraloría, apelando al derecho de la contradicción, suspendió la audiencia por la petición de los procesados de tener un manejo más regular y poder tener acceso a los documentos y anexos del proceso para ser estudiados por los equipos jurídicos que defienden a los imputados.

“Sospechábamos que esto iba a ser así, el arsenal de argumentos se mantendrá en remojo y a Cartagena la vamos a defender. A mí no me van a joder. Los órganos de control son la columna de la corrupción. Demostraré que en este caso, la Contraloría apoya a los malandrines de la ciudad. Este proceso permitirá poner en la palestra pública a todos los corruptos y que todos los analistas, periodistas y ciudadanos opinen y analicen”, concluyó Dau.