-Escuche esto: “yo no soy política y lo repito a mí no me gusta los políticos y no me gusta la política”. Y “El Gobierno debería vacunar contra el COVID-19 a las personas más jóvenes y no a los “viejos”. “¿Para qué gastarse las primeras dosis en los más viejos y enfermos?”. Eso lo dijo su fórmula vicepresidencial, la periodista Paola Ochoa, algo que le han criticado. ¿Por qué escoger a alguien que no hubiese vacunado a gente de su edad de primero como se hizo?

“La invité por el hecho de que no es una atracadora ni una corrupta. ¿Qué gana uno con poner a una persona que quiere quedar bien con todo el mundo y es un ladrón?, ¿usted qué saca con poner a un recomendado de un politiquero para que luego la Vicepresidencia se llene de puros políticos pidiendo contratos y metiendo familiares en la nómina? Nomina que luego le toca pagar a los colombianos con sus impuestos. Acuérdense de esto colombianos a la hora de votar y de elegir con quién andan a su lado.