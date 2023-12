Esto les hizo Dau a los “malandrines” que tuvo en su administración

El próximo 1 de enero William Dau entregará las llaves del Palacio de La Aduana al alcalde electo Dumek Turbay, aunque mencionó que no apretaría su mano ni le daría el bastón de mando de frente, los cartageneros están a la expectativa de tan esperada entrega.

El alcalde de la ciudad, William Dau, en entrevista con Nicolás Pareja, director de El Universal, no solo mencionó los principales logros de su administración, lo que deja para el próximo periodo, sino que también aceptó que dentro sus funcionarios hubo gente corrupta, pero los sacó.

William Dau mencionó que en su administración hubo malandrines y en vista de que en los últimos días se habló sobre los polémicos nombramientos provisionales que favorecieron a altos funcionarios de la Alcaldía Distrital, Nicolás Pareja realizó varios cuestionamientos respecto al tema.

Usted menciona que en su administración había malandrines, ¿Qué se investigó o se denunció sobre eso?

Hay cosas que me vuelan la piedra y es que nadie quiere colaborar, todo el mundo es cobarde; en privado vienen y me dicen, poniendo el ejemplo del Dadis, llegaron a decirme que fulano estaba robando y que estaban llamando para decir que el 10% de todo lo que se iba a pagar era para mí, para el alcalde. Cuando les digo que denuncien, que me den la información, entonces todo el mundo se calla. Lea también: “Si no digo culo, nadie hubiese parado bolas”: Dau sobre su lenguaje

El actual contralor Distrital les dijo a varias personas, incluyéndome, que a su hermana, quien es gerente de una EPS, le estaban pidiendo una coima para pagarle una factura, vinieron, me lo hicieron saber y yo dije: “No. Aquí todo esto con transparencia y se le va a pagar a esta señora, pero que venga y declare”. Aunque no lo hizo”.

En privado me hablan bastante de chanchullos, pero nadie tiene los pantalones suficientes para sostenerlo y yo solo no puedo; entonces, cuando eso pasa salgo del funcionario, por eso hubo tantos cambios en la administración.

Los cartageneros en cierto sentido sentimos una especie de “desprecio” hacia los profesionales de acá, ¿Por qué la preferencia por los profesionales de otras ciudades?, ¿Por qué no se nombraron profesionales de Cartagena que estaban preparados para los cargos?

Cartagena no es un pueblo, es una ciudad metropolitana, la segunda ciudad más importante de Colombia, después de Bogotá y no podemos seguir manejándola con mentalidad de pueblo. En igualdad de condiciones obviamente prefiero al cartagenero, pero muchas de las mejores hojas de vida que me llegaban eran de gente que trabajaba en administraciones de malandrines. Yo contraté una firma cazatalentos para llenar todos los primeros cargos y hay veces que conseguí gente de afuera que es mejor, entonces que el cartagenero se capacite y aprenda del otro. Le puede interesar: “Creí en ellos y luego me dejaron solo contra los corruptos”: Dau

Está el ejemplo del Fondo de Pensiones, eso era una robadera y ahora funciona como un relojito, desde que traje a Carlos Alberto La Rota, quien ha hecho un magnifico trabajo; en la Secretaría de Hacienda, ¿Cómo vas a comparar a Valderrama, el bandido que estaba antes, con Diana Villalba? Yo fui a Bogotá al Ministerio de Hacienda y pedí recomendaciones y me recomendaron su nombre.

¿Cree que esas personas que menciona que trabajaron en otras administraciones no tenían vocación de prestar un buen servicio con usted?

Te pongo un ejemplo, el Gordo Jácome (Gonzálo Jácome), mi primer secretario de infraestructura, yo salí de él por falta de confianza, porque ya me estaban llegando muchos cuentos; así como salí de Johana Bueno del Dadis y otros funcionarios. Consulte además: “Ni apretaré su mano ni le daré el bastón de mando de frente”: Dau a Dumek

Si supieras las luchas que he tenido para conseguir hojas de vida. Hay que dejar atrás eso de que Cartagena solamente puede contratar cartageneros; Cartagena tiene que contratar los mejores para cada cargo, independientemente de donde vengan, así pasa en las grandes ciudades, uno no va a sacrificar el bienestar de la ciudad simplemente porque no puede tener empleados que no sean de ella.

A continuación, la entrevista completa.