Esto fue lo que le pidieron los alcaldes al gobierno Petro

El primer encuentro de los nuevos alcaldes del país con el presidente de la República, Gustavo Petro y más de la mitad de sus ministros, fue el momento preciso para los mandatarios amigos o no del gobierno nacional expresaran de lleno sus necesidades y urgencias. Le puede interesar: La dura respuesta de Mininterior al exdirector de Planeación Nacional

ANDREA CASTILLO, ALCALDESA DE JAMUNDÍ, VALLE

Su reclamo fue concreto sobre la seguridad. Le dijo al presidente que los municipios no podrán desarrollar el turismo, un programa que tanto defiende el gobierno nacional, si las condiciones de seguridad no mejoran. “Las condiciones de inseguridad no nos permite explorar el potencial turístico que tenemos”.

La alcaldesa de Jamundí recogió además una petición de la mayoría de los mandatarios del país, en particular los de categoría 5 y 6, que se haga una inversión especial para el programa de placas huella.

Al respecto el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le dijo a los alcaldes que el gobierno se mantiene en que sean las juntas de acción comunal las que puedan construir las placas huella, para lo cual ya hay rubros en el presupuesto general de la nación. Sin embargo, les dijo que deben mirar con los ministerios la viabilidad de las obras, incluso no sólo vías.