En una entrevista realizada por El Universal el pasado 8 de enero, el alcalde señaló que la revocatoria “es puro pataleo de los huérfanos del poder” y que realmente le tiene sin cuidado el proceso. Lea: “El pueblo cartagenero no va a dejar que me tumben”: Dau sobre revocatoria

“Todo el mundo sabe que eso no va, el pueblo cartagenero quiere a su alcalde, el pueblo cartagenero despertó, se pellizcó y sacó a los malandrines del poder y ellos son huérfanos del poder. Finalmente, Cartagena tiene un alcalde que vive de su sueldo, que no vino a robar sino a trabajar, a poner la cara y el pecho por el ciudadano del común, por aquellos que jamás han tenido a alguien que ponga la cara y el pecho por ellos y por eso han sido los más abusados. El pueblo cartagenero no va a dejar que me tumben”, expresó.

Días después en entrevista con otro medio, el mandatario se retiró el tapabocas y soltó una sonora carcajada. Video: ¿Qué piensa el alcalde Dau del proceso de revocatoria en su contra?

SERÁ TRANSMITIDA

Por cuenta del COVID-19 y las medidas implementadas para controlar la propagación del virus, la audiencia será transmitida en directo a través de la página web del Consejo Nacional Electoral (https://www.cne.gov.co), y a través de las plataformas Facebook Live (Consejo Nacional Electoral) y Twitter (@CNE_COLOMBIA).