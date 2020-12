Por último, la Contraloría señala que, en caso de que el origen de los recursos sea el impuesto de alumbrado público, solicita los “pagos impartidos a la fiducia y/o al concesionario, así como sus respuestas, para el pago de alumbrado navideño, de conformidad con la cláusula tercera ‘forma de pago’ del otrosí 7 del 31 de diciembre de 2019, en el que se indica que el pago de expansiones y alumbrado navideño podrá hacerse con cargo a los excedentes del recaudo del impuesto de alumbrado público”.

La Contraloría le dio un plazo de cinco días al Distrito para enviar la documentación, agregando que valorará la inmediatez.

Mientras tanto, William Murra, gerente de la firma interventora, indicó que el contrato de alumbrado navideño se hizo de manera transparente.

“Este convenio no tiene absolutamente nada de ilegal. Le pido confianza a la ciudadanía y a las ‘ías’ porque ahí no hay nada irregular. El alumbrado navideño lo han querido complicar para maltratar la imagen de la administración de William Dau (...) Si bien es cierto que en el contrato original estaba incluida la obligatoriedad del concesionario para trabajar el alumbrado, no es menos cierto que cuando se firmó el otrosí 7, que es el que está vigente, el alumbrado navideño no quedó en manos del concesionario, quedó en cuenta que es propiedad del Distrito, en la Fiduciaria de Occidente.

“Quieren poner al alcalde Dau contra la pared porque tiene un estilo de gobernar al que la gente no estaba acostumbrada y se ha ganado una cantidad de enemigos gratuitos, pero ese es un estilo que hay que respetar”, aseguró Murra.