“Están poniendo palabras en mi boca”: Dorina Hernández sobre elección de Javier Julio

Al respecto, tanto Javier Julio como delegados de los partidos Mais, Unión Patriótica, Partido Comunista (PCC), Esperanza Democrática, el Polo Democrático y otras fuerzas petristas sin personería jurídica, defendieron la legalidad de la escogencia y criticaron que ahora se busque que sea en Bogotá donde se diriman temas de autonomía local.

No obstante, Cha Dorina Hernández, en conversación con El Universal, aseveró que su rechazo a la elección del concejal es una falsedad. Lea: Pacto Histórico elige su candidato a la Alcaldía de Cartagena

“Yo no he emitido ninguna información al respecto ni he concedido entrevistas en las que afirme algo así. No entiendo por qué este portal periodístico saca la nota: ‘Cha Dorina denuncia que la elección del candidato a la Alcaldía del Pacto Histórico fue irregular’. Eso es desinformar”, precisó.