“Están mamando gallo con las reformas sociales del pueblo”: Petro a congresistas

“¿Quién dijo que eso es tener un buen sistema de salud, que los niños se mueran?”, cuestionó el presidente Petro.

Preguntó: “¿Qué creen que sucede cuando se roban 25 billones de pesos, que no llegan a hospitales ni clínicas, qué creen que pasa?”.

Y respondió: “Que no hay especialistas, que le pagan mal a la enfermera o no le pagan, que ya no hay médicos, porque ya nadie estudia medicina, porque para qué si le van a entregar un sueldo de hambre y se desploma la posibilidad de otorgar servicios de salud y entonces muere la gente”.

Mamando gallo con las reformas

En este contexto, el mandatario llamó la atención porque, mientras esto sucede, hay algunos que están “mamando gallo con las reformas sociales del pueblo”.

“¿Qué tienen en la cabeza los senadores uribistas, me pregunto yo, que les quitan a tres millones de viejos y viejas en toda Colombia la posibilidad de tener un bono pensional, solo para que dos banqueros se queden con la plata de los cotizantes?”, expuso.

“Condenan a los ancianos de Colombia a la muerte prematura por salvarles la plata a dos banqueros”, reiteró. Le puede interesar: Confirman que no hay plata para reforma a la salud: costaría 105 billones en 2025

“¿Qué es lo que hunden? La posibilidad de que todo viejo o vieja en Colombia, en vez de estar en las plazas públicas vendiendo Bonice o en las esquinas solitarios muriéndose de tristeza, tengan un bono pensional. Eso es lo que hunden”.

El presidente afirmó que estas personas son “egoístas sociales, porque están matando a los viejos y a las viejas por defender a dos grandes ricos del país”.

Negocio de la salud en Sucre

El mandatario preguntó dónde está el hospital departamental de Sucre y los puestos de salud en las veredas de La Mojana, mientras el dinero público se orienta al negocio de las clínicas privadas, muchos de cuyos dueños eran paramilitares.

“La salud en Sucre fue la manera como el dinero público se llevó al paramilitarismo que se entrenaba en esta hacienda”, dijo.

“Con la Ley 100, con eso que quieren defender hoy, las EPS que había en ese momento pasaron la plata para que aquí comieran, compraran fusiles y uniformes y unos exmilitares los entrenaran para ir hacia los Montes de María a hacer las masacres de los campesinos”, precisó.

“Nos llenaron los Montes de María de sangre, y la plata con que hicieron eso era la que iba dizque a salvar las vidas en la salud, y fueron fue a matar a la gente pobre en el departamento, la manera paramilitar de gobernar”, concluyó el presidente de la República.