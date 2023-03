“Esta es la peor amenaza de muerte que he recibido”: David Racero

Al respecto, Racero expuso que: “Últimamente se han incrementado los mensajes intimidantes e insultos que me llegan. Sin darme cuenta tiendo a normalizarlos entendiendo que hace parte de lo que hago en un país aún con mucho odio que perdió por mucho tiempo la capacidad de escucha”.

Y expresó: “A veces imagino quién puede estar detrás de cada mensaje, grosería o amenaza. Alguien con rabia, posiblemente con algún dolor no tramitado que lo lleva a desahogarse de esa manera. Seguramente no me conoce personalmente pero ya tiene una idea de mí que lo hace objeto de su rabia. Solo he intentado defender unas ideas en las que creo con convicción porque confío en que si la sacamos adelante podemos construir un mejor país. Me he equivocado. Seguro. Tengo mucho que aprender todavía”.