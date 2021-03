“Qué pasa con Peñalosa y Federico Gutiérrez, esa la gran pregunta que nos hacen –no han asistido a las reuniones–. Peñalosa considera que es prematuro el proceso y que debería arrancar un poco más tarde, pero nosotros no estamos de acuerdo, porque sentimos que el país está requiriendo el debate y quiere conocer qué estamos pensando. En particular ante toda esta situación que vivimos en Cartagena y Bolívar, tenemos que recuperar el liderazgo regional. No se puede estar definiendo el futuro de la Nación para los próximos cuatro años y nosotros solo estar recibiendo precandidatos y no jugando un papel protagónico en el proceso”, explicó.

WILLIAM DAU

Turbay Paz también se refirió al alcalde William Dau. “Lleva 14 meses y 24 días en la Alcaldía, que son suficientes para saber que la ciudad está en una situación compleja. Si el alcalde no llama a la unidad y rectifica el camino, se vienen los peores días para Cartagena. Hemos hablado de una crisis, pero esta crisis se va a agravar. Ya conocemos su estilo, que no es adecuado para lo que la ciudad requiere, es decir, hay una ciudad que requiere liderazgo positivo, que una. Necesita un gobierno dedicado a definir agenda, no a actuar de manera reactiva, y en ese sentido un gobierno que sea ejemplo y respete. En una democracia inteligente, cuando el gobernante quiere hacer las cosas mal, pues la democracia inteligente lo hace corregir. En este caso son las veedurías, los órganos de control social, la actividad gremial y el Concejo; pero cuando al gobernante nada de eso le sirve, ahí sí estamos en una crisis terrible, porque la democracia se desmorona. Frente a eso soy pesimista, porque tú para liderar una ciudad de un millón de habitantes y sus retos, no lo puedes hacer solo, ni te puedes apoyar en el populismo para que eso se dé. Y cuando digo populismo no es que hagas una gracia y eso te va a dar margen de maniobra. Llega un momento en que la ciudadanía te espera y ya te exige, y ese es el momento actual”, señaló Turbay.

Dice que el detonante del momento que vive la administración fueron los peajes.

“El detonante fue lo de los peajes, fue una prueba y la decisión de la administración fue la más equivocada. Estoy convencido que los peajes hay que retirarlos y que el mantenimiento de malla vial se puede financiar por otra vía. Si convocas a la insurrección y la rebeldía, el pueblo te oye y camina. Hoy hay una encrucijada respecto a eso y la tapa de esto es Transcaribe, porque un gobierno que es líder no puede desligarse de las situaciones que se puedan heredar. Es verdad, Transcaribe es una serie de errores del pasado, no es la administración actual la que ha llevado a la crisis a Transcaribe, pero su deber era solucionar un tema tan sensible como lo es el transporte masivo”, alegó.

Agregó que es una mala decisión que Transcaribe esté hoy llevando pasajeros gratis. “Hoy, cuando tiene más de dos días conversando con operadores a los que hay que proteger y los recaudadores a los que se les debe un dinero, y la administración debe responder por las deudas que se generan, la actitud del gobierno es sentarte a conversar con ellos, pero paralelo a eso, de manera sucia, interpone una tutela, convoca junta directiva y en esa junta se dice que necesita autorización para contratar de urgencia el recaudo y terminarán, quién sabe, contratando de urgencia la operación. Mi consejo sería que hay que rectificar el camino, convocar la unidad y hacer un frente común para que la ciudad no se le salga de las manos”.

Finalmente, terminó confirmando que en el 2023 aspirará a la Alcaldía de Cartagena. “Cualquier dirigente de lo público estaría honrado con la posibilidad de dirigir su ciudad. Le debo a Cartagena todo: me dio mi educación superior, mi esposa es cartagenera y mis hijos también. Si he tenido oportunidad de tener carrera en lo público y puedo poner mi experiencia al servicio de la ciudad, lo voy a hacer”.