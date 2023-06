“Espero que cumplan su palabra cargándole la maleta a quien ganó”: Julio

Julio Bejarano reiteró que el proceso fue legal y consensuado, pues al retirarse las 4 fuerzas de las 11 que tenían voto, una se abstuvo y seis (Mais, Polo, UP, PCC, Fuerza Democrática y fuerzas sociales) le dieron su voto de confianza en una mayoría visible.

Para Julio Bejarano más que el tema jurídico, está lo político. “Acá hubo debido proceso y legalidad. Acá votaron los delegados de los partidos que están en la estructura nacional del Pacto, lo que sucede es que hay una fuerza que se vio en minoría y que ahora se mueven para hacerse de este espacio a la brava, y eso no es sano. Seguramente esperan que en Bogotá decidan a su favor y nosotros defenderemos y haremos resistencia a ello”, indicó.

Hernando Samudio, representante de organizaciones sociales dentro del Pacto en Bolívar, y Alberto Bermúdez, representante de la UP, lamentaron que ahora se recurra, a sus pareceres, a que sea en Bogotá donde se definan los designios políticos del petrismo local. “Nosotros nos la pasamos diciendo en los territorios que somos autónomos y ahora quieren que otros tomen nuestras decisiones”, aseveró.

Para Galvis es un error dilatar y mostrar a la ciudadanía que el petrismo está fragmentado, cuando no es así, según su parecer. “A Cha Dorina Hernández la escogieron las mismas fuerzas sin personería jurídica y hoy está en el Congreso. ¿Por qué ahora las desestiman y las cancelan? Eso no tiene validez, eso es ridículo. Debemos deponer los intereses personales y los egos, pues Cartagena está primero y no queremos imposiciones de Bogotá”, afirmó.

Por último, Julio Bejarano indicó que el Pacto Histórico seguirá trabajando en unión para elegir a sus candidatos a la gobernación, concejos, asambleas y Juntas Administradoras Locales. “Más allá de peleas, lo que toca mostrarle a la ciudad es que somos una opción de contrapeso a la politiquería, una alternativa que cree firmemente en que no podemos permitir que por la desesperanza volvamos al pasado de escándalos políticos. Necesitamos un gobierno capaz de jalonar los proyectos del Plan de Desarrollo del presidente Petro para el bien de nuestra ciudad”, puntualizó el concejal.