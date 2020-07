“Esa información no me beneficia en nada”: Toloza responde al Concejo

Pese a lo que asegura Toloza, la secretaria General del Concejo explicó que la copia del oficio del 21 de febrero que esta semana el funcionario envió a los concejales habría sido alterada. Aseveró que a esta copia se le habría adicionado la información de Consuegra. Es decir, alega que Toloza no informó al Concejo el 21 de febrero que Consuegra estaba ligado a esa empresa.

Sin embargo, Toloza alega que esto no es así y que no tendría motivos para ocultar información. “Eso no me beneficia en nada. En qué me beneficia como gerente de Edurbe el hecho de la información que me pidieron, por un documento que yo respondí en su momento a tiempo y que sobre el cual no hubo requerimiento de que faltara información, y que ahora vengan a decir que la información estaba incompleta cuando yo se la mandé. Presentaré todas las acciones legales a las que haya lugar”, señaló Toloza.

El concejal Rodrigo Reyes señaló que en la votación a contralor los cabildantes fueron asaltados en su buena fe, pues asevera que desconocía que Consuegra era asesor de Edurbe.

Además de Toloza, pide que también se denuncie a Consuegra y al mismo alcalde William Dau Chamatt. Dice que el mandatario fue quien nombró a Consuegra en Edurbe el 17 de febrero, luego que este ganara un concurso de méritos, y que no informó de esta situación pese a que el proceso de elección de contralor es público.

Sin embargo, el alcalde ha dicho en anteriores oportunidades que son muchos los documentos que firma y que no había caído en cuenta que Consuegra, asesor de Edurbe, era la misma persona que participaba en el concurso de contralor.

De otro lado, el concejal Reyes también expuso ayer un documento en el que el director de Edurbe le respondió de manera personal a Carlos Barrios, en febrero, que Consuegra estaba vinculado a la empresa.

Pese a ello, Barrios alega que no conoce ese documento, pero dejó ver que sí existiría y que haría parte de un voluminoso número de folios que le enviaron en febrero de forma física, respecto a la contratación en las secretarías del Distrito y entidades descentralizadas. Alega que no ha revisado todos esos folios y que, además, no ha vuelto a la sede del Concejo desde marzo, cuando la cerraron debido a la pandemia.

Este tuvo encontrones con varios concejales por esta situación, pidiendo que no se malinterpretaran las cosas y que no pusieran en entredicho su honorabilidad. Invitó a los concejales a ir al Concejo y revisar sus documentos.