“Es una campaña de desprestigio”: Hollman Morris por denuncias de acoso laboral

Luego de las denuncias de acoso laboral de varias trabajadoras contra Hollman Morris, el actual Subgerente de RTVC negó las acusaciones y aseguró que todas son campañas de desprestigio en su contra.

“Durante más de 30 años en este país, he soportado todo tipo de acusaciones, campañas de desprestigio, persecución criminal, titulares que me achacan delitos, y hasta el día de hoy nunca un fiscal de la nación ha encontrado méritos para abrir una sola investigación, nunca he estado frente a un juez de la República”, expresó en su cuenta de X.

Morris aseguró que estas denuncias que llama “ataques a su buen nombre no son ni los primeros ni los últimos”, pero que todas tienen que ver con sus “convicciones políticas de toda una vida, en la denuncia a la barbarie y violación de DDHH, también en la defensa de mi Bogotá querida y las denuncias al proyecto del metro elevado corrupto y siempre por la convicción de convertir a la TV y Radio pública en medios promotores de la paz”. Le puede interesar: Sigue la polémica por acoso laboral de Hollman Morris: hay nuevas denuncias

El funcionario recalcó que estos mismos ataques que llevaron a su padre a la tumba y que hoy ponen riesgo a su familia, no lo detendrán y que seguirá con sus convicciones por “un país progresista”.