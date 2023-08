“Es un ridículo. Reto a Dumek Turbay a un debate público”: William Dau

El alcalde de Cartagena le hizo frente a las declaraciones de Dumek. “No me importa que me denuncie, pero por qué no dice que yo a él lo tengo denunciado en la Procuraduría, en la Fiscalía, la Dian y en la Contraloría. Pero no solo yo, además tiene otras 18 denuncias penales más, tiene decenas de procesos en la Procuraduría.

Yo ataco a Dumek es por su trabajo como exgobernador de Bolívar. Si a él le están haciendo una campaña de desprestigio, pues no soy yo, y ojalá eso se investigue a fondo. Yo también estoy siendo objeto de una campaña de desprestigio desde el año pasado”, indicó el alcalde de Cartagena. Lea: Críticas a polémica publicación en Instagram de Dau contra Dumek

Así mismo, el mandatario hizo una inesperada apuesta. “Reto a Dumek a un debate público, de la gobernación de él contra la alcaldía mía. No se trata de que él sea candidato a la Alcaldía, sino que yo lo tengo denunciado desde el 2018. Lo denuncié en la Procuraduría hace más de 4 años y la Procuraduría aún no ha hecho nada. La Procuraduría no se ha pronunciado y van a ser alcahuetas, si acaso sale electo Dumek, de la corrupción”.