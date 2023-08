“Es totalmente falso”: William García sobre supuesto atentado en su contra

“Nos están llamando muchos periodistas sobre ese tema, indagando sobre un supuesto atentado; sin embargo todo es completamente falso. En estos momentos el doctor William está haciendo sus visitas en el barrio Colombiatón”, develaron desde su campaña.

Por su parte, García Tirado expresó: “Quiero aclarar los rumores que circulan sobre un supuesto atentado contra mi vida. Afortunadamente, no hubo tal incidente y me encuentro en perfecto estado. Mi compromiso con nuestra ciudad y nuestra gente sigue firme. No nos dejemos llevar por la desinformación. Sigamos adelante, concentrados en construir un futuro mejor para todos”.