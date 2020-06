¿Es posible que el Distrito se declare en quiebra?

“Esa figura no aplica para las entidades territoriales. Tampoco es inviable financieramente porque eso lo define el artículo 19 de la Ley 617 de 2000 y hace clara referencia a cuando una entidad territorial supera unos límites de gastos de funcionamiento con relación a sus Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), que para el Distrito (de acuerdo con los artículos 6 y 10 de la misma norma) son del 50%, y en la última década no conozco vigencia alguna en la que se haya incumplido esta disposición.

“Por otro lado, lo más relevante en materia financiera para una administración territorial debe ser la búsqueda permanente de un mejor indicador de desempeño fiscal, y eso se hace autofinanciando sus gastos de funcionamiento, buen respaldo del servicio de la deuda a la luz de las leyes 388 de 1997, 819 de 2003 y demás normas concordantes; que la dependencia de las transferencias de la Nación, incluida regalías, esté por debajo del 60%; que tenga una inversión mayor al 70%, que incluye formación bruta de capital fijo, inversión social, nómina de médicos y maestros, capacitación y subsidios; y, por último, un buen nivel de capacidad de ahorro”, explicó Martínez.

Este cree que la situación más compleja, a la que se refiere el alcalde Dau, tiene que ver con embargos que se hicieron efectivos en 2018 y 2019 tras demandas instauradas por Electricaribe, Cardique y proveedores de bienes y servicios del sector salud, “que finalmente actuaron sobre recursos de ingresos corrientes de libre destinación ICLD por un valor cercano a los $100.000.000.000, lo que evidentemente genera un déficit de tesorería para esa fuente específica”.

Agregó que, “pese a esta situación ajena a la Secretaría de Hacienda Distrital, no se afectó en el presupuesto 2020 los indicadores de Ley 617, ni el servicio de la deuda. Por el contrario, se dejó previsto en el Acuerdo 018 de diciembre de 2019, un capítulo especial para la implementación de un programa de saneamiento fiscal a la luz de la Ley 617 de 2000 y su decreto reglamentario 192 de 2001”.

Este señaló que dicho programa busca cubrir pasivos y déficit de Transcaribe, DATT, Ider y en el nivel central pasivos pensionales, laborales, sentencias y conciliaciones en general, y cofinanciación o aporte distrital para la ejecución del programa Nacional de Ley de Punto Final en el sector salud, que representa uno de los mayores valores por concepto de embargos judiciales.

Según Martínez, para el programa de saneamiento fiscal se dejaron en la vigencia fiscal 2020 unos $54.000.000.000 de ICLD.

“Además, se dejaron de incorporar recursos que hoy están en caja y que son producto de un laudo arbitral del 9 de junio de 2014 iniciado por el Distrito y en el que el Tribunal de Arbitramento declaró como responsable patrimonial a Halcrow Group Limited, por incumplimiento de un contrato de interventoría del año 2008, por el orden hoy de los $25.000.000.000, incluidos los rendimientos financieros generados, con los que se puede cubrir el programa de Acuerdo de Punto Final, cancelando así obligaciones del sector salud por valor estimado de $183.000.000.000, con cofinanciación por parte de la Nación”, explicó Martínez.

Precisamente, en los próximos días el Distrito presentará un proyecto de acuerdo para incorporar los $25 mil millones producto del laudo, para poder acogerse a la Ley de Punto Final del Gobierno.

Para Martínez, el Distrito no debería acogerse a la Ley 550. “Es una opción, no necesariamente la mejor y tampoco estrictamente necesaria, así que definitivamente no; creo que los indicadores de los estados financieros y la calificación de la Fitch Rating me dan la razón”, dijo.