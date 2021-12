El pasado 21 de octubre, llenó la playa de La Boquilla, parecía un concierto musical con cerca de 5 mil asistentes en la arena y varias decenas, sin pagar boleta, agolpados en lanchas y botes sobre el mar. Pocos días después, en el sector comercial de El Hueco, en Medellín, una turba le gritó improperios, lo abucheó y lo sacó del lugar. Ese es Gustavo Petro, un hombre de contrastes. Sorteando aguas mansas y otras turbulentas quiere llegar a la Casa de Nariño.

¿Cuál es el eje de su recorrido por Cartagena? De acuerdo al Dane, las cifras de la pobreza en Cartagena son dramáticas. De cada diez cartageneros, siete no comen tres veces al día. Los lemas hablan de “La Heroica” o del “Corralito de Piedra”, pero en la realidad es la “Ciudad del hambre”, una triste realidad resumida en una frase. Del hambre provienen todos los males de una sociedad. La inseguridad es uno de sus efectos, por tanto, el pensamiento de la extrema derecha de matar, de encarcelar, hace que el Estado se estrelle contra una realidad inexorablemente catastrófica, y de la que no usa las herramientas necesarias para cambiarla. En una ciudad del hambre no es posible la convivencia ciudadana. Su principal actividad, el turismo, se desestabiliza concretamente, no solamente por la pandemia de la Covid-19, sino porque el turismo, a menos que sea uno depredador, que cada vez es más en Cartagena, no puede construirse o fortalecerse en ausencia de un pacto de convivencia. El turismo que depreda, que ocasiona cordones de pobreza a su alrededor y donde hay ausencia estatal, nunca será una actividad económica competitiva, en términos colectivos, ni equitativa. Cartagena siempre ha sido mirado por los políticos e influyentes, los que toman decisiones en Bogotá, como un centro de convenciones o un gran hotel para reunirse o pasear tres calles por el Centro Histórico y pare de contar. Nunca ha sido mirada como un territorio donde habitan seres humanos, con unas complejidades específicas que están destruyendo al mismo Corralito de Piedras.

Aquí se trata de fundar el “Pacto por Cartagena”, un contrato social, territorial y multidimensional, integral y sostenible, nuestra principal propuesta.

¿Alrededor de qué temas? Ineludiblemente como primer elemento: el cambio climático, el cual pone en peligro a la ciudad. Yo creo que a estas alturas todos somos conscientes de que la ciudad será la más afectada de Colombia en unos años por el golpe del calentamiento global, una ciudad rodeada por el agua, por tanto, es un territorio absolutamente vulnerable a las inundaciones, por lo que hay que hacer transformaciones profundas, y así, preservar la especie humana y la vida animal. Los científicos lo dicen, eso no es un cuento de niños, no es retórica, no es para dentro de dos siglos, es ya.

Por consiguiente, la mitigación del cambio climático tiene una dimensión social. Es necesario reubicar 26 mil familias que van a estar bajo el agua en poco tiempo en territorios en los litorales de los cuerpos de agua, por ejemplo: La Boquilla, por eso hicimos el acto de campaña ahí, para lanzar este pacto integral. Por otro lado, debemos fomentar la integración en Cartagena de sus gentes. Debe acabarse la competencia de las clases sociales por apropiarse de los espacios con intereses económicos, culturales y sociales. La oportunidad es propiciar la adhesión bajo lógicas de equidad que propicien la superación de la pobreza, rescatar la vida y la dignidad humana, y eso no se puede hacer con recursos puramente locales, eso requiere un programa robusto nacional. Adaptar Cartagena al cambio climático, significa superar las condiciones de pobreza en la ciudad, y eso no es solo es la reubicación física a terrenos más seguros, sino también una reinvención de su modelo económico. Por ejemplo, un turismo sostenible, congruente con el contexto, con narrativa de la historia local y su cultura, y del que se pueda disfrutar de forma igualitaria, esto fortalecerá al gremio hotelero y turístico, que con sus impuestos se convierte en un importante bastión de la economía local.

Un turismo de bajo impacto ambiental en manos de las mismas comunidades, de los consejos comunitarios, en manos de la población. Propiciarlo. Fomentarlo nos permitirá superar la pobreza de esas poblaciones.

Por ahí dicen que usted expropiará hoteles y propiedades de lujo... Yo no quitaré hoteles ni tengo problemas con sus dueños, ellos son personas que lograron captar en su momento las dinámicas vanguardistas del turismo mundial; yo solo quiero que Cartagena sea más democrática en ese ámbito, que alguien pueda emprender sin trabas en el turismo, alquilando su propiedad o parte de ella, como se viene haciendo con éxito en gran parte del mundo, y esta sea una oportunidad de crecimiento económico y quitarle fuerza al turismo que asalaria, al vendedor limosnero de playa y fortalecer las medidas contra la explotación sexual; y eso en ningún momento está relacionado con que yo expropiaré hoteles de cinco estrellas, por querer que las comunidades se apropien de lo suyo y lo exploten de forma sustentable. La desinformación es venenosa. Pero todo eso necesita un Estado que regule y respalde a las comunidades, evitando la depredación medioambiental, a garantizar la superación de la pobreza y a apoyar en los proyectos de vida de todos. Una forma democrática de salir de la pobreza, un pacto social, un mejor vivir que incida en la disminución de la inseguridad. El turismo es una mejor alternativa a la economía del carbón y del petróleo que hunden a las ciudades como Cartagena, hundiéndolas literalmente con respecto a las dinámicas del cambio climático. Por lo que la apuesta es salir de estas economías dependientes de energías no renovables y con un alto impacto medioambiental, y fomentar otros ámbitos económicos como el turismo pero, como dije anteriormente, organizado, equitativo, sostenible y donde la población es protagonista y no limosnera. Saltar de un turismo de cinco millones de visitantes a uno de 15 millones, es posible, pero eso requiere trabajar por la paz al corto plazo, no solo en términos de grupos armados, sino en términos de paz social, un nuevo pacto, un nuevo contrato social en Cartagena. Por lo que la ciudad debe dejar de ser de unos pocos y que el desarrollo sea un compromiso de todos. (Lea: Pacto Histórico toma decisión crucial sobre lista a la Cámara por Bolívar) ¿Y qué tipo de turismo en particular? Un turismo experiencial. El turista de hoy busca otros mundos, otras culturas, busca lo exótico. Y nosotros tenemos una oferta rica en biodiversidad y narrativa histórica, un turismo que no es depredador como el turismo sexual o estático como el de reuniones, que no sale de la habitación o del auditorio, así que no gasta. El turismo experiencial significa una oferta cultural que debemos propiciar.