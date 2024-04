En vivo: así se vivió la sesión en la Comisión Séptima sobre la Reforma de Salud

8: 30. a.m. La sesión, presidida por la oposición, cuenta con la presencia de 12 senadores en total. Entre los presentes se encuentran los senadores de la coalición gubernamental Wilson Arias, Ferney Silva y Omar Restrepo.

10:48 a.m. En un primer momento, se someterán a votación los impedimentos presentados contra los senadores que abogan por el archivo de la reforma. Sin embargo, se anticipa que estos impedimentos serán rechazados.

A la sesión ya llegaron los ocho senadores que quieren archivar la reforma a la salud ya llegaron a la sesión citada a las 8 y 30. Son mayoría. Por ahora no llegan los 4 senadores de la coalición del gobierno.

11:50 a.m. Niegan todos los impedimentos

12:09. p.m . Norma Hurtado se pronuncia: “Hemos estado analizando hasta donde los usuarios tenemos el derecho de elegir nuestro prestador o no, ¿por qué nos tiene que doler que hayan buenas clínicas en algunas ciudades del país? Son un complemento”.

#ComisiónVII | “Hemos estado analizando hasta donde los usuarios tenemos el derecho de elegir nuestro prestador o no, ¿por qué nos tiene que doler que hayan buenas clínicas en algunas ciudades del país? Son un complemento”, agregó la H.S. @normahurtados sobre la #ReformaALaSalud pic.twitter.com/HvceVuRsqN

🇨🇴⚖️ #ComisiónVII | “Esperaría que los trabajadores de la salud se movilicen; este es un régimen antidemocratico y construido para defender privilegios y no para gobernar, no para todos los colombianos”, dijo el H.S. @Omar_Comunes . pic.twitter.com/NV1AribHx3

2:40. p.m. El presidente del Senado, Iván Name, extiende la plenaria hasta las 5:00 p.m.

4:05 p.m. Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, interviene.

“Si hoy toman la decisión de cerrar el debate, no se va a superar la crisis. Hay que buscar otra salida, pero yo no me voy a declarar derrotado.”, dijo Velasco.

4:22 p.m. Inicia la votación sobre el proyecto de Ley para reforma la salud.

4: 25 p.m. Los senadores deberán votar (SÍ) para archivar o (NO) para seguir el debate.

Ana Poala Agudelo: SíNA PAOLA AGUDELO: SÍ

Wilson Arias: NoILSON ARIAS: NO

Alirio Barrera: Sí

Berenice Bedoya: Sí

Nadia Blel: Sí

Fabián Díaz: No

Honorio Henriquez: Sí

Norma Hurtado: Sí

José Alfredo Marín: Sí

Martha Peralta: No

Miguel Pinto: Sí

Omar Restrepo: No

Lorena Ríos: Sí

Ferney Silva: No

4:28 p.m. Se cierra la votación con nueve (9) votos a favor y cinco (5) en contra.