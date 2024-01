En el Pacto no todos le copian a Petro la idea de crear un partido único

Heridas difíciles de sanar

Detrás de esta renuencia al llamado de Petro hay un inconformismo frente a la toma de decisiones en el petrismo y el trato desigual que tendría el mandatario con los senadores del Pacto. “Aunque hoy ADA está en el Pacto, nos excluyen de la representación en el gobierno. Y ni hablemos de lo que pasó con los candidatos del partido de Francia Márquez (Soy porque somos) que fueron relegados de la lista cerrada al Senado en las elecciones de 2022”, agregó el senador Paulino Riascos.

Incluso la propia Córdoba manifestó su inconformismo en octubre del año pasado por el desorden y las peleas en la entrega de avales en el petrismo para participar en las elecciones regionales de 2023. Esto hizo que las fuerzas políticas que apoyan al mandatario se dividieran y terminaran siendo derrotadas por los partidos tradicionales en las ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

“Después del triunfo en las (elecciones) legislativas y presidenciales de 2022, el Pacto Histórico no desplegó suficientes acciones en la dirección de consolidarse como alternativa a nivel local y propició, por el contrario, la dispersión y la desunión organizativa”, cuestionó la fallecida senadora en un documento tres días antes de los comicios.

Integrantes del Pacto aseguran que esta división se debe a una batalla de egos y Riascos aseguró que Petro tiene “ovejas” protegidas como la senadora María José Pizarro, quien considera que intentó vetarlo a través del chat de la bancada cuando él manifestó su interés por ser candidato a la presidencia del Senado en 2023.

Y esa no es la única pelea con la que lidia el mandatario, pues quienes se perfilan como los posibles herederos de sus banderas políticas para 2026 también están enfrentados. Es el caso de Daniel Quintero y del exsenador Gustavo Bolívar, quienes se han empecinado en cuestionarse mutuamente en sus redes sociales, al parecer para sobresalir entre los ‘gallos de pelea’ del jefe de Estado.

En un tono más conciliador se pronunció Pizarro, quien, tras meses de insistir en crear un solo partido, le aseguró a este diario que se deben dejar las peleas a un lado y pensar en fortalecer al progresismo.

“Hay que poner las aspiraciones colectivas por encima de las individuales. No es el momento para ahondar en la fragmentación, lo que se pide más bien es que actuemos con responsabilidad colectiva. Quienes no estén a la altura no sé si pueden llamarse progresistas”, expuso Pizarro, quien advirtió que los partidos políticos minoritaríos podrían perder la personería jurídica en 2026 si se lanzan con listas independientes a las del Pacto y no alcanzan el umbral.

Mientras Petro define los detalles del ‘congreso progresista’, que suena para febrero, desde el Centro Democrático las senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín anunciaron que lo denunciarán ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por presunta indebida participación en política.

“Preocupa que el presidente permanentemente esté debilitando la democracia con violaciones a la ley como lo hace al participar en política aprovechando la muerte de la senadora Piedad Córdoba. El artículo 127 de la Constitución es muy claro al impedir que los empleados del Estado tomen parte de actividades de los partidos que participen de controversias políticas”, expuso la senadora Holguín.