En Cartagena: 1.929 estaciones biométricas para elecciones

Jurados de votación

Por otra parte, la Registraduría también dio a conocer que continúan las capacitaciones a los jurados de votación en todo el país.

En Cartagena, la entidad señaló que hay ocho puntos habilitados para capacitar a los ciudadanos escogidos para hacer parte de las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre.

Los puntos son: Unitecnar, Universidad San Buenaventura, Universidad Antonio Nariño, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad de Cartagena (sede San Agustín), Cámara de Comercio de Cartagena, Concejo Distrital y Universidad del Sinú (sede Plaza Colón).

Los horarios establecidos son de 8 a.m. a 10 a.m., 10 a.m. a 12 m., 2 p.m. a 4 p.m. y 4 p.m. a 6 p.m.

Es importante precisar que la Registraduría le envió un correo a cada jurado de votación con el lugar y hora asignado. Para aquellos jurados que no puedan asistir a la capacitación podrán hacerlo otro día, pero en el mismo lugar al cual le fue asignado.

De las 35.404 personas escogidas como jurados de votación en el departamento de Bolívar, 16.968 corresponden a Cartagena, de los cuales 15.354 son principales y 1.614 son remanentes.

“Se tuvieron en cuenta las listas enviadas por los partidos y movimientos políticos, así se garantiza la heterogeneidad en la filiación política de los jurados en las mesas de votación. Los 831.913 ciudadanos en todo el país están recibiendo capacitación presencial y a través de las plataformas virtuales de la Registraduría Nacional”, dijo el registrador Alexander Vega.