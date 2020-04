“Empresas de servicios públicos no deben cobrar por promedio”

“Tengo conocimiento que hay negocios en Bocagrande, en Manga y el Centro, y en otros sectores de la ciudad, como bares y hostales, que están cerrados y pese a ello les han llegado facturas de servicios públicos cobrándoles por promedio, es decir, como si estuvieran activos”.

La denuncia la hace el concejal Fernando Niño, quien pide que las empresas de servicios públicos realicen las mediciones para que así haya un cobro justo a los usuarios.

“Las empresas de servicios públicos, cuando no pueden tomar mediciones en negocios o viviendas, aplican la ley y esta dice que pueden cobrar por el promedio de consumo de los últimos meses. Hay empresas que dicen que no pueden medir por la situación del coronavirus, entonces en negocios o apartamentos para alquiler, por ejemplo, les están cobrando por promedio y no un cargo básico, pese a no estar funcionando.