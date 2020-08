Sin embargo, la exalcaldesa asegura que los predios contaban con una escritura pública que databa del año 1999 y que estaba debidamente registrada en Instrumentos Públicos, por lo que los terrenos en ese entonces eran propiedad de la Alcaldía de Cartagena.

“Si fuera una playa, no tendría una escritura pública. Me limité a cumplir lo ordenado por el Concejo de la ciudad: vender unos activos para financiar el presupuesto de Vivienda de Interés Social del año 2008, presupuesto que fue aprobado en el año 2007, sin mi participación porque aún no me había posesionado”, dijo la exfuncionaria en su momento.

Junto a Pinedo también son procesados por el mismo caso la exsecretaria de Hacienda, Vivian Eljaiek; el negociador de la venta y asesor de la Alcaldía de ese entonces, Giovanni Torreglosa; y el gerente del hotel Dann, Luis Édgar Restrepo.