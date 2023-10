¿Qué es lo que no le gusta a Daniel Quintero de los Gustavos?

Daniel Quintero Calle, el renunciado alcalde de Medellín, le quiere hacer juego a su segundo apellido: busca estar en la calle y por eso es que renunció a su cargo para jugársela el todo por el todo para mantener el poder en esa ciudad, para lo cual espera consolidar a su candidato Juan Carlos Upegui, quien está muy abajo en las encuestas de su competidor Federico Gutiérrez.

Aunque su apuesta mayor es Medellín, Quintero tiene claro que su futuro apunta hacia una posible candidatura presidencial para el 2026, para lo cual ya mira hacia otras ciudades en las cuales su partido Independientes tiene interés como es Cali y Cartagena.

Sin embargo Quintero, quien se declara petrista, marca un abierto distanciamiento con este sector en materia de la Alcaldía de Bogotá, en donde es claro que no van acompañar a Gustavo Bolívar, el aspirante del Pacto Histórico y por ende la carta mayor que tiene Petro para las elecciones del 29 de octubre.

Quintero insiste que en el caso de su ciudad es claro que la lucha es por no dejar que vuelva al poder el uribismo, que para él está representado por el excandidato presidencial Federico Gutiérrez. Entrevista.

- ¿Independientes, su partido, apoyará a Gustavo Bolívar para la capital del país?

En Bogotá todavía no hemos tomado decisiones. Seguramente vamos a mirar qué opciones hay en la ciudad. Obviamente lo de Bolívar se convierte en la primera alternativa, pero digamos en Bogotá no se está dando la discusión que se está dando en Medellín. En Bogotá los dos candidatos que van de primeros son antiuribistas, mientras que en Medellín no.

- ¿Usted abriría también la posibilidad de que en Bogotá Independientes estuviese con Carlos Fernando Galán y no con Bolívar que es el candidato del presidente Petro?

No. Sobre Bogotá falta mucha agua por correr debajo del río. Bogotá va a tener una segunda vuelta.

Según lo que ocurre en primera vuelta, tomaremos una decisión.

- ¿Entonces, Independientes hasta la primera vuelta en Bogotá no se decide sino hasta segunda vuelta?

Así es.

- ¿Cómo está la relación de Independientes al ser partido de Gobierno con el presidente Gustavo Petro?

Este es un movimiento que ha defendido las causas que hoy defiende el presidente, las consideramos causas justas. El presidente está peleando porque la gente tenga un mejor salario, quién puede enojarse con eso y eso es lo que hay que hacer. Que tenga una mejor salud, que tenga unas mejores pensiones, hace cuánto no teníamos un presidente pensando en eso.

La ejecución es otra historia, los ministros podrían hacer una tarea muy importante de concertación, de acuerdos para que muchas de estas propuestas vean la luz efectivamente y sabemos los colombianos que ahí es donde está el corazón del asunto es porque estamos trabajando porque estamos luchando.