El concejal de Bogotá y miembro de la dirección nacional del recién activado Nuevo Liberalismo, Carlos Fernando Galán, no descartó que el partido se presente en las elecciones para Congreso en marzo de 2022 de manera independiente y no conjuntamente con la Coalición de la Esperanza, como tampoco descartó que el partido no haga parte de la consulta interpartidista para escoger candidato presidencial.

Así lo señaló Galán, al presentar éste martes los requisitos con los cuales el partido empezó el proceso de selección de los candidatos que llevarán para el Senado y la Cámara de Representantes, para lo cual tiene un proceso de preselección, incluso el mismo se tendrá para escoger el candidato a la Presidencia de la República.

“Con la decisión de la Corte Constitucional de devolvernos la personería jurídica ya podemos empezar a operar, lo primero que hemos hecho es abrir la convocatoria a candidatos al Senado y la Cámara. Invitamos a aquellos que se han sentido interpretadas con las ideas del Nuevo Liberalismo desde el 80 para que se sumen acá, llamamos a los jóvenes, las mujeres, los líderes sociales, a todos los que no han encontrado un canal, éste es el partido de la nueva Colombia”, sostuvo el concejal y excandidato a la Alcaldía de Bogotá.