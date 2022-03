El aspirante uribista no había logrado despegar en encuestas, pues no pasaba del 3 o 4 por ciento en mediciones de intención de voto.

“Quiero expresar mi sincera gratitud a las personas que me han acompañado en esta aspiración: a mi familia, a mi extraordinario equipo de campaña, a Alicia Eugenia Silva, y a los compañeros de partido que me han ofrecido su respaldo generoso. Un mensaje final a todos los colombianos: solo unidos podemos preservar la democracia y la libertad”, expresó Zuluaga en su mensaje.

Su candidatura

El aspirante uribista no había logrado despegar en encuestas, pues no pasaba del 3 o 4 por ciento en mediciones, y en su partido no logró cohesión para ser apoyado. De hecho, su llamado a no votar en las consultas fue ignorado hasta por el presidente Iván Duque, de quien se dice también terminó impulsando a ‘Fico’. Lea: Presidente Iván Duque votó por la consulta del Equipo por Colombia

Zuluaga había inscrito oficialmente su candidatura el pasado 9 de marzo en compañía de su fórmula vicepresidencial Alicia Eugenia Silva. Ese día aprovechó para referirse, precisamente, a los roces que sostuvo durante la contienda electoral con la coalición a la que hoy se adhiere.