El yo y el ego: las campañas políticas personales contrarias al bien común

De manera general podría afirmarse que la mayoría de los gobernantes (presidentes, gobernadores, alcaldes), al finalizar el ejercicio del cargo, terminan con una imagen deteriorada y una popularidad casi en el piso (salvando contadas excepciones que no mencionaré aquí, pero que todos conocemos en los ámbitos de la política regional y nacional, lo que les permite, con mayor derecho que el que concede la ley, postularse nuevamente y obtener el poder con relativa facilidad).

Lo anterior es una muestra más que vivimos en una sociedad que premia o castiga o que reconoce o sanciona, por decirlo de otra manera. Aunque yo lo vea como una formula rudimentaria y primitiva por lo general así funciona el mundo en casi todos los aspectos, desde la biología hasta lo social, y continúa siendo la estrella principal de todos los métodos destinados a intentar mover a la sociedad en una determinada dirección; como es natural, habrá excepciones.

En las sociedades religiosas, el premio y castigo siempre lo administra un ser superior (dios en este caso), es una potestad o símbolo de poder; el premiado o castigado está sometido al que concede o aplica el premio o el castigo. En el caso político-social se dice que la democracia es la voz del pueblo y la voz del pueblo es la voz de dios y por tanto el pueblo es quien tiene la potestad o el poder de premiar o castigar en este caso. Quiero dejar claro que el sentido de la palabra premio que estoy usando no corresponde a un premio personal, se refiere más bien a un premio de honor al tratarse de obtener como premio, el poder. Lo trato en este sentido porque significa para mí que tal dignidad, la de gobernante, es un honor al servicio del pueblo.

Pero, ¿qué sucede, o cómo analizamos aquellos casos de gobernantes en los que a pesar de salir del ejercicio de su cargo (gobernador o alcalde) con una baja popularidad o una imagen desgastada, nuevamente se postulen a los mismos cargos? La respuesta será el principal objetivo de este texto y hará alusión al título; desde luego tratando, hasta donde sea posible, liberar de subjetividad el análisis. Y como objetivos secundarios propiciar una reflexión de cada lector o de los propios candidatos, reconociendo o negando mi análisis de lo cual soy completamente respetuoso.

Como soy un aficionado a leer sobre la historia de Grecia y Roma y las biografías de políticos y filósofos de esa época quizás usaré algunas referencias literarias antiguas que por su erudición y claridad me permitan hacer una analogía con ciertos hechos actuales que a pesar del tiempo transcurrido no parecen ser muy diferentes.

Hagamos un análisis superficial y rápido, pero no por ello no valido, de lo que ocurre en la mente de una persona que después de haber ejercido el cargo de elección popular se postula nuevamente para ser elegido al mismo cargo. Siendo benignos podríamos decir que no fueron malos gobernantes, pero tampoco buenos, ni pésimos, pero tampoco excelentes; digamos que la ejecución de su cargo fue regular (en la gran mayoría de los casos), es decir que cumplieron la mayoría de sus obligaciones (de ley) pero no más, no fueron más allá, no sorprendieron, no sobrepasaron las expectativas, etcétera; entonces, siendo así, debo decir que lo regular no se premia, no hay lugar a reconocimiento social.

En conclusión, no hay aclamación popular; es decir, pasaron por el cargo cumpliendo sus deberes, hasta allí. ¿Si no hay premio, si no hay reconocimiento social (tampoco sanción social) quien o qué los manda o motiva a postularse? Creo que aquí está la respuesta: Su EGO, su YO parcial. El EGO es una excesiva valoración de sí mismo que puede llegar a distorsionar la figura de la persona ante la realidad y llevarle a cometer graves errores. Esto me conduce a la segunda parte del título del articulo: si su ego es quien le dicta la “obligación” de postularse no significa otra cosa que esa campaña está viciada de un componente personal, abandonando el bien superior de la política que es el bien común o general, y por lo tanto la secuencia lógica me conduce a pensar que alguien estará pensando en contradecirme argumentando que la ley se lo permite y como tal su postulación o aspiración es legítima; es aquí donde hago alusión ahora a la DEMOCRACIA IMPERFECTA.

Nada es perfecto, todo es susceptible de ser mejor. Es imperfecta, pero sigue siendo democracia y hay que valorar eso. Es imperfecta porque a pesar de que su postulación es legítima no está imbuida del mandato superior que es la aclamación popular como mencionamos al comienzo.

Entonces, ¿cómo podría mejorar la democracia? La respuesta es que las necesidades nos van obligando a corregir y mejorar de las normas. Históricamente pasamos de un periodo de alcaldes y gobernadores nombrados desde las instancias superiores y a discreción, a un periodo de elección popular. La ley hay que mejorarla, valoremos por ejemplo la posibilidad de que los alcaldes y gobernadores para poder postularse nuevamente deberán ser nominados no por ellos mismos, sino por grupos significativos populares de ciudadanos, no por un partido (como premio o reconocimiento social) y que además los gobernadores y alcaldes deban ser evaluados al final de su mandato en ejes fundamentales (técnicos, de resultados, de dimensión humana y liderazgo, etcétera) y de acuerdo a el resultado de su evaluación permitirles, como premio, la nueva postulación.

Un segundo accionar de su EGO consiste en que están convencidos de que no hay otro (a) que pueda hacer mejor el trabajo y por eso se vuelven a postular. Su EGO les impide reconocer (distorsión de la realidad) que en el mundo hay más personas y que tienen la intención de servir y que se han preparado para dichas obligaciones y que podrían hacerlo mejor. Y lo peor es que emiten calificativos despectivos, burlescos y discriminatorios hacia quienes emiten opiniones contrarias a las suyas o ejercen su libre derecho de candidatizarse.

Aquí me voy a permitir contarles una historia del mundo romano antiguo, y es la de Marco Catón, conocido como Catón el Joven, quien era un senador oponente a Julio César, con una tremenda altura moral y ejecutor brillante de las finanzas que se le encargaron ganándose con rapidez la reputación de incorruptible (un rasgo poco habitual en esa época como en cualquier otra) pero capaz de ver lo injusta que era la Republica romana fundada en la esclavitud y la conquista militar. Al final Catón entró en conflicto con Julio César, que seguía los pasos de Sila y declaró la guerra contra el Senado romano al cruzar el río Rubicón con una de sus legiones, que fue la ocasión en la que pronuncio sus palabras: “Alea jacta est” (la suerte esta echada). El resto es historia: las fuerzas de César, después de un revés inicial, derrotaron el ejército del Senado en Farsalia (Grecia). Catón se negó a rendirse y se retiró a Útica, en el Túnez actual. César persiguió a Catón y sus aliados y gano la última batalla decisiva en Tapso. Catón negándose a que el enemigo lo capturase vivo porque lo hubiera utilizado para conseguir una ventaja política, se suicidó con su daga.