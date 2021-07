Tras dos meses de protestas, marchas y disturbios en Colombia, la ciudadanía se alista para un año electoral. Líderes, movimientos sociales y partidos políticos ya trabajan de cara a las elecciones del 2022 y se conocen varias aspiraciones.

Por el partido Alianza Verde, el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, lanzó su precandidatura presidencial el pasado 15 de julio y recorre el país para presentar sus propuestas de gobierno y conseguir apoyos de concejales y diputados en las diferentes regiones, en medio de las divisiones al interior de esta colectividad para la escogencia del candidato único.

En entrevista con El Universal, Amaya habló de su plan de trabajo, la reforma tributaria y el paro nacional.

En su recorrido por el país, llegó a Cartagena para presentar su precandidatura. ¿Por qué aspirar a la Presidencia?

- Empecé hace siete días la campaña. Estoy recorriendo el país con mucho entusiasmo como lo recorrí cuando fui coordinador nacional de jóvenes de Antanas Mockus en la ola verde, con una propuesta de cambio profunda para Colombia. Yo vengo de ser gobernador del departamento de Boyacá y como la mayoría de colombianos vengo de una familia humilde que con esfuerzo y disciplina logra salir adelante. La mayoría de políticos no conocen las necesidades reales de la población; conozco la pobreza y quiero como presidente combatirla.

El partido Verde aún no acuerda cómo será la escogencia del candidato único con miras a las elecciones. Algunos quieren coalición con Gustavo Petro, otros con Sergio Fajardo. ¿Usted de qué lado está?

- Estoy del lado del Verde, de lo que representa, de su esencia. El Verde es un partido que se consolida como fuerza política cuando Antanas Mockus la lidera. Considero que la democracia hay que fortalecerla, y fortalecer la democracia pasa por no descalificar actuaciones democráticas de otros. Así que el Verde debe consolidarse como plataforma de cambio en lo que hoy se podría denominar como el centro político, ese que Gustavo Petro dice que no existe, que es asexuado y que Álvaro Uribe dice que es el castrochavismo disfrazado.

Nosotros creemos que allí está la mayoría de colombianos. Esa plataforma de cambio debe ser la plataforma de la Coalición de la Esperanza. El partido Verde debe consolidarse como proyecto alternativo sin caer en el juego de la confrontación y de la descalificación de Petro o lo que él representa.

Entre el 28 de abril y hasta mediados de junio se dieron protestas en todo el país contra el Gobierno nacional. ¿Cuál es su posición respecto a este estallido social?

- El estallido social es el síntoma de la desigualdad profunda que sufre Colombia. Es apenas la consecuencia. Cuando tú tienes COVID-19, te enteras que lo tienes cuando te da fiebre, pero ya lo tienes desde hace rato. En Colombia, el virus de la desigualdad lo tenemos desde hace muchos años.

Y hablar desde Cartagena, es hablar de cómo es Colombia. Es ver cómo hay unas zonas en Cartagena que concentran una gran riqueza, tienen todas las comodidades, tienen sectores de alta afluencia de personas de élite y cómo hay una gran mayoría que no tiene aire acondicionado, que tienen problemas de transporte público, que no tiene empleo formal, que no tienen educación. Y esa es Colombia.

Un poco lo que pasó con la pandemia es que nos dejó ver el naufragio que era nuestra nación y vemos en la superficie los pedazos del barco que no nos habíamos dado cuenta que ya estaba en pedazos. El estallido social es la fiebre del virus de la desigualdad y el nuevo gobierno debe corregir esto.

En ese sentido, ¿cuál es su propuesta de gobierno para el país?

- El problema de fondo es darle oportunidad a esos jóvenes que están en la calle y que no ven futuro. El antibiótico para este problema de fondo es una política fiscal que recaude un recurso importante en donde sencillamente los que tienen más paguen más y los que tiene menos paguen menos, y ese recaudo pueda ser invertido en tres cosas: garantizar los derechos humanos fundamentales de los colombianos que son salud y educación; lograr un desarrollo rural integral y hacer una reconversión de la industria nacional, así como apoyar a las pequeñas y medianas empresas.

Y lo tercero es proteger el agua, la vida, los páramos, los ríos y el ordenamiento del territorio debe ir alrededor de eso. Ninguna actividad que ponga en riesgo el planeta debe hacerse.