Aunque aún no hay un pronunciamiento oficial, varios medios nacionales han dado pistas de lo esperado por muchos analistas: que Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del Centro Democrático, se adhiera a la coalición de derecha, Equipo por Colombia, conformada por Alex Char, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Echeverry y Federico Gutiérrez.

Zuluaga se encuentra de descanso en su natal Pensilvania, Caldas, por lo que aún no ha contestado y dice que lo hará en su momento. No obstante, hay mucha incertidumbre con respecto a este movimiento. Algunos analistas afirman que hay cierta reticencia, por algunos precandidatos de la coalición, por la potencial resta de popularidad de una gran parte del electorado que no gustan del uribismo y su legado ideológico - político.

Sin embargo, para el Partido Conservador, según expone la FM Radio, es vital que el Centro Democrático haga parte de la consulta para sumar más votos, apelando a otra porción importante de votantes que su simpatía por el expresidente Uribe y su partido sigue incólume.

“Zuluaga entrará al Equipo Colombia y será en los próximos días. Su propuesta es que sea una coalición en la que todos participen en un eventual gobierno”, aseguró la periodista D’Arcy Quinn.