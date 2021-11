A finales de octubre, “durante un domingo soleado en el oriente antioqueño”, como comenzó su discurso, les contó a los presentes cómo hará de Colombia un país en donde el sol brille para todos. ¿A qué se refiere con eso?

Es el eje de mi proyecto político. El país está muy mal, ahogado en una crisis muy profunda. Tenemos 12 millones de colombianos que quieren trabajar, pero no encuentran la oportunidad. Cinco millones se han ido al exterior porque no consiguieron empleo y la mayoría de los persistentes están en la economía informal, que no permite una adecuada movilidad social y que la gente salga adelante.