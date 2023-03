El “salvador” de Dau para Transcaribe: ¿su pasado lo avala o lo condena?

El ingeniero y eventual gerente de Transcaribe considera que tanto en Cali como en Cartagena se estructuraron contratos bajo el concepto de la autosostenibilidad, basados en una cantidad de pasajeros que ninguno de los dos sistemas movilizó. “Por eso pretender subir la tarifa al usuario para cubrir los costos de las tarifas licitadas es irreal, no sería costeable, por eso se necesitan fuentes alternativas de financiación”.

“Cartagena no puede permitir que pase lo que pasó en Cali y es que se reduzca la prestación del servicio, sin servicio no hay satisfacción de usuario, sin satisfacción no hay pasajeros, sin pasajeros no hay salida. Con corte a febrero de 2023 las ciudades que más han recuperado pasajeros frente a antes de pandemia son Pereira, Bogotá y Cartagena. Si Cartagena logra integrar al colectivo para que sea un complemento y no competencia, y encuentra otra fuente cierta para el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), Transcaribe será sostenible en el tiempo, con calidad de servicio para sus usuarios”, expuso.