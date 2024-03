El proyecto de ley con el que Petro busca ampliar cupo de endeudamiento del país

Ese cupo se adquirió con el Fondo Monetario Internacional en 2020 durante la pandemia. “Cuando se tomó el crédito con el FMI por US$5.377 millones quedó por fuera del cupo de endeudamiento; ya pagamos la primera de ocho cuotas de US$622,2 millones, pero al hacerlo no se amplía el cupo. O sea, no nos deja espacio para mirar otras opciones. Eso significa que para ser realistas tenemos que plantear otras opciones de ampliar el cupo de endeudamiento”, dijo el funcionario.

El Ministro de Hacienda explicó que la ventaja de ese crédito es que es barato y por ello “no puede pensar en hacer un ‘rollover’ (renegociación de plazos) con ese crédito, no tiene ningún sentido”.

En cambio, aseguró, tiene una desventaja y es que “ese crédito no califica en el cupo de endeudamiento que tiene aprobado el Gobierno y eso es importante porque así se pague el crédito no amplía el cupo”, agregó. Le puede interesar: Renunció el subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla

No obstante, sostuvo que este proyecto de ley no significa que el país se vaya a endeudar más. “Es un tema que para poder manejar el resto de la actividad crediticia que tiene Colombia el pago de esta deuda no nos amplía cupo, no nos deja el espacio, y necesitamos ese espacio”.

Tampoco, dijo, trae impacto sobre la regla fiscal “porque lo que estamos haciendo es manejando la deuda externa con procesos de rollover”, dijo.

Explicó por el momento no hay un rango fijo sobre la estimación de cuánto podría subir el cupo de endeudamiento. “Eso depende de las necesidades de mediano plazo que tengamos para financiar en moneda extranjera. En este caso, se trata de una estimación que permite cubrir las necesidades de financiamiento hasta el final de este Gobierno”, señaló.