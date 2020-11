Uno de los proyectos de ley con mayor relevancia tanto para el Gobierno como para los ciudadanos que cursan actualmente por el Congreso de la República es el de la Ley Anticorrupción, una iniciativa que reúne varios temas de la consulta popular realizada en su momento a todos los colombianos y que se construyó de manera articulada a través de la Mesa de Transparencia de la Conversación Nacional. (Lea aquí: Con mensaje de urgencia, Gobierno presenta nueva ley anticorrupción)

Así mismo participaron 25 entidades del Estado dentro de las que se cuentan, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia de Salud, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Agencia Nacional de Contratación -Colombia Compra Eficiente- y la Auditoría General de la Nación.

Beatriz Londoño, secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, conversó con El Universal sobre los detalles del proyecto.

EU: ¿En qué consiste la iniciativa?

BL: Este es un proyecto de ley al que le tenemos mucha fe porque lo trabajamos por iniciativa del señor Presidente, de la señora Vicepresidenta y desde la Comisión Nacional de Moralización, que es el máximo órgano donde están las cabezas de todas las entidades. Además es un proyecto que le apuesta a tres aspectos claves: prevención, sanción de actos de corrupción y fortalecimiento institucional, esos son los tres pilares que recogen todo el articulado. También reúne recomendaciones internacionales y todos esos proyectos de ley de transparencia que las entidades habían presentado y que el Congreso no aprobó en su momento.

EU: ¿Cree que va a tener aprobación?

BL: Es la primera vez que un proyecto de ley se presenta de verdad con tanto respaldo jurídico y técnico, lo que me hace pensar que nos va a ir muy bien. Además sale del seno de la Comisión Nacional y ahí están el presidente de la Cámara, del Senado, del Consejo de Estado, Corte Suprema, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría, y ellos son actores clave. Así mismo estamos todos los funcionarios que trabajamos en las 25 dependencias del Estado donde están las superintendencias y toda una gama de entidades que vamos en bloque a apoyar y a explicar la razón técnica de cada artículo y por qué se necesitan. Creo que el Congreso en ese ánimo que estamos todos de poner unas bases sólidas para poder luchar contra la corrupción va a estar en la misma línea y lo va a apoyar.

EU: ¿Cuál es el estado del proyecto?

BL: El proyecto se presentó hace tres semanas por el señor Presidente de la República e inició su curso por la Comisión Primera del Senado, como lo anunció el señor Presidente, esa presentación tiene un mensaje de urgencia. Entonces en estos momentos estamos a la espera y trabajando con los congresistas para explicarlo en detalle y que todos los entendamos.

Aspiramos que para mitad del año entrante ya lo tengamos aprobado.

EU: ¿Cuáles son las medidas que se contemplan?

BL: El proyecto tiene varios temas esenciales, primero está la medida de protección para los quejosos, denunciantes o quienes informen actos de corrupción, porque está demostrado. Hay estudios que dicen que el 40% de las investigaciones positivas de temas de corrupción surgen de una denuncia de un ciudadano o de un funcionario pero a muchos les da miedo, les da temor presentar la información que saben porque creen que los van a despedir o que van a tener problemas, entonces esto es clave.

También habrá responsabilidad de personas jurídicas. Esto es muy importante porque como hemos visto en todas las investigaciones de corrupción si bien a los representantes legales los pueden llevar a la cárcel por casos de corrupción, las sociedades siguen vigentes y las utilizan incluso para más entramados entonces tenemos responsabilidad administrativa o medidas que pueden llevar a la cancelación de esa persona jurídica.

Otro tema es la extinción de dominio, que actualmente es un proceso largo y demorado. Esto fue iniciativa del señor Fiscal y hará que se permita enajenar esos bienes que son objeto de incautación cuando se comete el delito.

Por otra parte está la medida de beneficiario final. Se ha encontrado que hay contratistas que están dedicados a estar detrás y manejar la contratación de varias entidades en varios territorios del país pero que no aparecen de frente. Con esto buscamos que toda autoridad pública que vaya a contratar sepa bien con quien lo hace y si es una sociedad saber quienes son los accionistas con el fin de conocer sus intereses. La idea es que todo esto se mantenga actualizado para emitir señales y alertas y estar atentos para que personas que no reúnan requisitos no vuelvan a contratar.