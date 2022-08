El presunto control que tendrían concejales en la Contraloría Distrital

No obstante, el mandatario le afirmó a este medio que: “Me he mordido la lengua para sacar un vídeo sobre la situación. La verdad he preferido mantener la prudencia por el bien de la ciudad mientras me reúno con mis asesores que monitorean el pulso político que hay en el Concejo. Lo que sí puedo decir es que la pelea con la corrupción es peleando y si me entero que el ‘Turco’ Hilsaca está detrás del nuevo contralor, esa situación sí no la dejaré pasar”, explicó Dau con relación a un supuesto pacto que tendría con la nueva coalición que manda en el Concejo.

El nuevo poder

Apartar del cargo a Rafael Castillo Fortich y nombrar a Gustavo Núñez habría sido una estrategia, según la fuente, para quitarle el control a Gloria Estrada de la Contraloría. Ese grupo que ahora tendría una mayoría en el Concejo lo conformarían nueve concejales: Luder Ariza, Sergio Mendoza, Wilson Toncel, Luis Cassiani, David Caballero, Javier Julio Bejarano, Kattya Mendoza, Rafael Meza y Lewis Montero.

A este bloque también se habrían adherido los concejales Rodrigo Reyes, Carlos Barrios y Óscar Marín, quienes están impedidos en asuntos relacionados con la Contraloría Distrital.