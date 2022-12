El presunto ajedrez criminal que jugaron policías contra Gloria Estrada

La patrulla de Salas y Benavidez permaneció mas de una hora y media yendo y viniendo entre la bomba Texaco y el CAI de Manga, “realizando un tipo de relevo con el cuadrante 3-17 donde según el análisis de sus recorridos hacían una especie de relevo para no dejar solo el lugar donde fueron capturados las tres personas, única vía desde la sede del Concejo para poder llegar al apartamento de Martín Barreto”, según la Dijín. Un enroque presuntamente criminal, del que supuestamente Alexander Salas fue el rey.

“Desde las 11:54 a.m. llegaron y se estacionaron diagonal a la estación de servicio Texaco (frente al lugar de la posterior captura) por 17 minutos sin justificación. A las 12:12 p.m. se desplazan hacia el CAI donde permanecen por 27 minutos sin motivo alguno. Cabe resaltar que la distancia entre la gasolinera y el CAI es aproximadamente 2 minutos a pie; posterior a esto a las 12:39 llegan nuevamente a estacionarse diagonal a Texaco sin reportar ningún plan ni registrar vehículos ni consultar antecedentes. A las 12:55 inician el operativo contra la camioneta de Estrada”, precisó la Dijín.

La georreferenciación se hizo en tiempo real de los recorridos de los cuadrantes 3-16 y 3-17 el 14 de enero. El primer cuadrante estaba a cargo de Alexander Salas, hoy destituido y acusado por la Fiscalía de cohecho por dar y ofrecer, y el patrullero Jhozman Enrique Benavidez. Según la Dijín tuvieron varios movimientos que no reportaron ni hacían parte de ningún plan.

La torre

La otra patrulla presuntamente involucrada en el complot contra Gloria Estrada, el cuadrante 3-17, fue comandada por el policía Esleiner Valencia, quien solo activó su usuario de PDA a las 8:45 a.m. y no a las 6:00 a.m., como debió hacerlo al iniciar su turno. Este cuadrante trabajó ese día en complementariaedad con la patrulla de Salas, pues había un agente de permiso.