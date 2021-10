Por Argemiro Piñeros Moreno

John Milton Rodríguez, es uno de los líderes político cristianos que más ha destacado en los últimos años, al punto que en el 2018 en su primera salida electoral ganó una curul en el Senado y ahora, con esa experiencia y un trabajo político y social amplio es que quiere ser candidato presidencial.

Rodríguez, habla no sólo de esa competencia que tiene al lado del exdirector del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias, sino también de la presencia de Colombia Justa Libres en la coalición de gobierno, de lo cual ha asegura que son más los cuestionamientos que los temas a destacar.

¿Por qué está aspirando a la Presidencia de la República?

Tengo un amor muy fuerte por mi país, creo que merece darse la oportunidad de construir verdaderas soluciones frente a los problemas de toda la vida. Vengo de un estrato muy bajo, cuando empecé mi vida de familia viví en una zona de invasión, La Reforma, en la comuna 20 de Cali. Desde ese momento hasta hoy, he visto como en Colombia hay tanta pobreza, un 50% de los que tienen empleo es informal, con bajo ingreso. Todo eso lo viví.

Todo este proceso me ha llevado a comprender a los ciudadanos, a trabajar por ellos, por eso ofrezco un liderazgo social, fundé una universidad, fundé una organización social para ayuda alimentaria en donde entregamos cerca de 700 mil raciones de alimento por año, trabajo con la comunidades y mi trabajo pastoral por más de 20 años. Ahora además con mi trabajo desde el Congreso entendiendo cómo las comunidades son tan olvidadas. Quiero ser presidente de Colombia porque tengo la experiencia desde lo familiar, desde lo social, desde lo empresarial y ahora desde lo político, en donde he sido firme con mis convicciones y ese compromiso la pongo al servicio de los colombianos.

¿Cómo es el proceso de selección del candidato al interior de Colombia Justa Libres, su partido?

Nosotros vamos paso a paso. Tenemos una convicción que ya no somos un eco, somos una voz muy influyente en Colombia, talvez lo hemos sido siempre pero nunca lo habíamos consolidado con una fuerza política que identificara el sentir del 90% de los colombianos que defendemos los valores, la vida, la familia, las libertades económicas.

En este proceso, que hacia el 30 de octubre se define el mecanismo con el cual se elige al candidato presidencial del partido y luego miraremos que otras fuerzas políticas hay en el escenario, que tengan identidad con nosotros. Si no encontramos esa identidad iríamos directamente a la primera vuelta presidencial.

¿Con quién está compitiendo por la candidatura presidencial en el partido?

Estamos con Ricardo Arias, sabemos que la convención es la que nos tiene que definir los parámetros, estamos haciendo una campaña muy seria basada en la integridad, en la responsabilidad, creo que el partido le está aportando a la democracia y a las regiones de toda Colombia. Creo esto va a hacer que muchos de los que no votan en Colombia tengan una opción muy seria y sólida por quien votar y tenemos además una consolidación del partido, ya no somos una grupo significativo de ciudadanos, somo un partido que tiene la opción de consolidar sus listas al Senado y la Cámara.

¿Pero por qué no seguir en el Senado así no logre la candidatura?

Uno tiene que ser serio, si nosotros tenemos una precandidatura a la Presidencia de la República uno no puede elevar una cometa para luego aparecer en el Senado, nuestro partidos y los candidatos que tendremos al Congreso merecen todas las garantías. No es serio y no es garante para ellos que si uno es precandidato presidencial luego aterrice otra vez en el Senado, eso no está bien.

Además mi proyecto es muy serio hacia la Presidencia de la República, hay que trabajar en el próximo gobierno de Colombia definitivamente si queremos ver el inicio de nuevas soluciones para las graves problemáticas de Colombia.

¿Cómo es la coalición que tienen ustedes con el otro partido cristiano muy fuerte, Mira?

El alcance es al Congreso de la República, al Senado y en las cámaras tenemos la opción que si no hay una posibilidad de estar conjuntamente también los podemos hacer de forma independiente, pero lo pretendido es que son dos fuerzas que arrancan con un partidor alto, de más de un millón doscientos mil votos, para una competencia electoral muy difícil.