El presidente del Senado reta a Gustavo Petro por convocar constituyente

En una intervención fuerte y dura, el presidente del Senado, Iván Name, acaba de retar al presidente de la República a que lleve al Congreso el proyecto de ley por medio del cual se convoca la Asamblea Nacional Constituyente y que no lo haga por caminos que se está inventando.

Así lo expresó el presidente del Senado, Iván Name, al intervenir ante la plenaria, en donde aseguró que lo hizo para hacer respetar la institucionalidad del Congreso, luego de que el presidente Petro insistiera en “denigrar” de esa rama del poder público en el país. Lea también: Senadores señalan que moción de censura a Mindefensa fue sacada de orden del día

“... no tengo más remedio que responder con firmeza, que este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del Presidente de la República provenga una amenaza a la democracia y al Congreso de la República. A la democracia, porque desconoce la institucionalidad en primer término, es decir, contra ella; y al Congreso porque ha sido muy claro de manera equivocada, errática y desvariada, el señor Presidente al plantear una Asamblea Nacional Constituyente por la vía de los cabildos y de los comités, y no por la vía de la Constitución”, declaró.

Name, en tono casi que de reto, sostuvo en voz fuerte “traiga aquí señor Presidente la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos. No envilezca la democracia colombiana, usted recibió de ella un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo. Usted es el presidente de Colombia, no es un habitante pasajero del Palacio de Nariño, aquí hay un Congreso con prestigio, señor Presidente”.

Asimismo, sostuvo que toda la propuesta de la constituyente por esa vía es un disparate. “En un disparatado reportaje, porque no tiene otro nombre la fórmula como usted le habla al país y a este congreso, este congreso se ha aplicado a estudiar la reformas, pero pretender que son el depósito de la sabiduría es absolutamente contrario a la inteligencia”. Le puede interesar: Duque advierte de “piruetas” de Petro para perpetrarse en el poder