La espada de Damocles es una expresión popular para referenciar un peligro inminente e insospechado que pende sobre alguien. La figura tiene su origen en una leyenda sucedida en el siglo IV antes de Cristo, cuando el Rey Dionisio II gobernaba Siracusa, en Sicilia. En su corte, un adulador de nombre Damocles pasaba sus días expresándose con envidia del poder y de los lujos del soberano.

(Lea: Así le hizo el “quite” el alcalde Dau al entramado de Andrés Mayorquín)

Dionisio, al enterarse de la actitud viperina, planeó un escarmiento para él, por lo que le ofreció intercambiar roles por una noche para que Damocles disfrutara de la ostentosidad que tanto deseaba. ¿El castigo? El adulador presidió como rey temporal un copioso banquete. De repente, el apetito y la dicha terminaron cuando se dio cuenta que una afilada espada pendía sobre su cabeza, atada por un único pelo de crin de caballo. Por lo que le pidió al rey abandonar el trono, argumentando que ya no quería seguir disfrutando de su fortuna.

Desde allí, la metáfora sirve para significar los inminentes peligros que rodean a quienes tienen o anhelan el poder con ahínco. En la política se pagan altos precios por jugar en sus arenas. Constantemente hay candidatos que se ahogan en arenas movedizas por un tuit ambiguo y polémico, una ebriedad mal llevada o un aliado incómodo.

Esa última parece la lógica argüida por el exalcalde de Barranquilla, Alex Char, para negarse rotundamente a que el candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, entre a hacer parte de la coalición de derecha Equipo por Colombia, y así, batirse con los demás aspirantes en una consulta interna el 13 de marzo de 2022.

¿El uribismo es un obstáculo?

Es la impronta con la que muchos analistas explican la renuencia a Zuluaga, no solo de Alex Char, sino también de Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle y ficha clave dentro de la coalición. “Soy respetuoso de la decisión del grupo. Pero no estoy de acuerdo con la llegada del candidato del Centro Democrático a esta coalición. Nacimos como un grupo unido alrededor de un tema de gestión, de gobernanza, que solo quiere tener gente que haga cosas, pero que no polarice más”, expuso Char.

Desde que Zuluaga ganó la encuesta del Centro Democrático para convertirse en candidato de ese partido, se viene hablando de su posible llegada a Equipo por Colombia, como aliados naturales de derecha, además, de fortalecer un frente ideológico frente a una izquierda que arrasa en las encuestas y al discurso disruptivo de Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, segundo en recientes sondeos detrás de Gustavo Petro.

La resistencia de Char está motivada, según diversas voces, en la perdida de potencial electoral que el uribismo atraviesa en medio de tensiones internas, la cual Zuluaga no podría revertir por cierta falta de capital político y de carisma.