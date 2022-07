El petrista que aspirará a la Alcaldía de Cartagena o a la Gobernación

Partidos políticos, movimientos y colectivos ciudadanos alistan sus bases para participar y fomentar sus legados en las próximas elecciones para Alcaldías, Gobernaciones, Concejos y JAL, en octubre de 2023. En Cartagena y Bolívar, el Pacto Histórico no es una fuerza unificada, según analistas.

Viana aún analiza con los miembros del movimiento petrista si aspirará a la Alcaldía de Cartagena o a la Gobernación de Bolívar. No obstante, el grupo irá con candidato a cada entidad.

Viana aún analiza con los miembros del movimiento petrista si aspirará a la Alcaldía de Cartagena o a la Gobernación de Bolívar. No obstante, el grupo irá con candidato a cada entidad.

El pasado 31 de diciembre se creó el movimiento con una carta de intenciones que enviaron al entonces precandidato presidencial, Gustavo Petro. Sin embargo, en la región no es la única organización que integra al Pacto Histórico local. Lo que esperan es seguir consolidándose para ser la primera fuerza petrista del departamento.

Tema elecciones

Los miembros del grupo señalaron su preocupación y desacuerdo por la aparición, según contaron, de fuerzas políticas que no apoyaron a Petro y que ahora se acercan con intenciones electorales, incluso invitadas por algunos en el Pacto Histórico.

“El Gran Acuerdo Nacional, promovido por Petro, con todos los grupos y partidos que les interese trabajar por el país, más allá de las ideologías, originó lo que en las regiones se llama: el frente ampliado. En este esquema están acogiendo a personas de la política tradicional lo que obliga a construir un proceso de selección de aquellos que el Pacto Histórico pondrá en los tarjetones”, expuso Viana.

Y recalcó: “Es necesario, y es lo que propusimos, que ese método se replique en cierta medida a la consulta interpartidista en la que participaron Gustavo Petro, Francia Márquez, Camilo Romero, entre otros, como una garantía frente a maquinarias, falta de preparación académica y poca experiencia en lo público. Sin embargo, no estoy seguro de lo costosa que puede ser una consulta, por lo que hay opciones como una encuesta, pero acompañada de otros elementos. En otros términos, para definir el aspirante a la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Cartagena y de cada municipio, se haga un filtro de hojas de vida y la congruencia y validez de las propuestas para con la región. No solo es ganar la encuesta sino demostrar que mis propuestas son parte del cambio. Yo me someto a ese proceso”.

La propuesta de este movimiento es que en el Pacto Histórico se llegue a consensos para evitar las fracturas internas de un grupo político que apoyó un proyecto nacional hecho a pulso, y que está en riesgo por desacuerdos dentro de sí o por la estela de casas políticas tradicionales.