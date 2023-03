El Partido Conservador no le jala a la reforma laboral de Gustavo Petro

La reforma laboral del Gobierno no la tendrá fácil durante su curso en el Legislativo. Este miércoles el Partido Conservador informó que no la apoyará, de no haber cambios importantes en el articulado.

En un comunicado, la colectividad aseguró que tomará distancia en tanto su enfoque no atiende las prioridades del partido en aspectos laborales. Lea aquí: ¿Qué cambios trae la reforma laboral?