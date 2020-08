El panorama político y de la justicia ante la demanda de Gustavo Petro

Algunos han criticado la decisión de la Corte, indicando que quitarle funciones a la Procuraduría sería abrirle paso a la corrupción, teniendo en cuenta todos los procesos por los que ha sancionado a funcionarios por hechos de corrupción en la administración pública.

“El Gobierno nacional exagera diciendo que es un golpe contra la constitución y que abre la puerta para la corrupción. La sentencia de la CIDH establece que el Estado tiene que ajustar su normatividad interna para que esto no se repita nuevamente, pero en ninguna parte dice que lo tiene que hacer de manera apresurada y volándose los procedimientos internos que tiene el país para ello. Además, es exagerado decir que es una victoria para los corruptos destituidos por la Procuraduría, pues, en la mayoría de los mas grandes escándalos de corrupción, las sanciones no las ha puesto solo la Procuraduría, también han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia”, indicó Mercado.

Este dejó ver que en la mayor parte de los países las decisiones contra funcionarios públicos las toman tribunales, para tratar sesgos.

De hecho, el alcalde William Dau está de acuerdo con el senador Petro en que los organismos administrativos de control estarían politizados. Hay que tener en cuenta que varias veces ha tenido fuertes encontrones con el mismo procurador y con el contralor General.

Respecto a qué piensa sobre los ajustes normativos que se deben hacer tras la decisión de la CIDH, que comprometen las funciones de la Procuraduría con funcionarios públicos, teniendo en cuenta que tiene procesos pendientes, esto dijo: “He seguido atacando la corrupción, que es mi objetivo. Eso que pasó no va a cambiar mi actuar para nada. No me voy a poner ni más, ni menos agresivo. Yo sigo en la mía, yo no soy político, soy activista anticorrupción. Si me destituyen, pues que me destituyen, pero no voy a dejar mi activismo anticorrupción”, dijo Dau.