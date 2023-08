El millonario sueldo que ganará Laura Sarabia en su nuevo puesto en el Gobierno

Los rumores eran ciertos. Laura Sarabia volverá al Gobierno, pero esta vez no será la sombra que le hablará al oído al presidente Gustavo Petro, como cuando era su jefe de gabinete. Ahora será la encargada de coordinar e implementar las políticas públicas para superar la pobreza y mantener la equidad social desde la dirección de Prosperidad Social (DPS).

El nombramiento de la joven politóloga, que fue la mano derecha de Petro, y que al parecer no dejó de serlo a pesar de que la apartó de la Casa de Nariño, se dará en medio de los escándalos y los líos judiciales por un polígrafo presuntamente irregular, las supuestas chuzadas a su exempleada Marelbys Meza y los audios del ex embajador Armando Benedetti. Sin embargo, Sarabia aseguró que hasta el momento no tiene ningún impedimento legal que le impida regresar al Ejecutivo porque su proceso está en una etapa preliminar y siempre se ha considerado víctima. Le recomendamos: Corte Suprema abre nueva investigación contra Armando Benedetti

Y es que su regreso a trabajar con Petro era un secreto a voces hasta que ella misma confirmó que esa posibilidad sí se estaba contemplando. A través de un comunicado, Sarabia explicó que la Fiscalía la citó a un interrogatorio por el caso del polígrafo justo cuando ya se estaba planeando su entrada al Gobierno, lo que en principio había truncado sus planes. Pero explicó que igual se seguiría defendiendo.