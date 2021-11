Sin embargo, El Universal se contactó con el alcalde William Dau Chamat para conocer su reacción ante las inquietudes y las presuntas trabas políticas de algunos concejales, según han expresado varias voces en la ciudad.

“No es la primera vez que lo hacen”

El alcalde Dau indicó que no le parece justo que después que Diana Villalba, secretaria de Hacienda, hizo una presentación al Concejo con todos los destinos e impactos a los que irán los recursos solicitados, algunos cabildantes respondan así. “Parte de mi gabinete explicó cómo se piensan invertir los recursos para mejorar la ciudad y cumplir con el Plan de Desarrollo, entonces no es un cheque en blanco o un maletín lleno de dinero que yo estoy pidiendo para gastarlo como se me dé la gana”, expresó.

Según Dau, todos los recursos tendrían unos destinos específicos y delimitados. Una trazabilidad clara y definida sujeta a potenciales controles fiscales. “Uno de los destinos es un salvavidas para rescatar financieramente a Transcaribe. Si no lo aprueban, pues no lo aprueben, yo no voy a estar detrás de ellos, pero quedará en su conciencia cuando los recursos para mejorar la infraestructura educativa no lleguen y eso impacte en la formación de nuestros niños”.

Relación con el movimiento político de su hijo

El mandatario señaló que es incongruente que: “puedan pensar que yo voy a coger esos recursos para apoyar un movimiento político que, me halaga, pero del que yo no hago parte, y afectar a las múltiples familias pobres que el que esperan su mejoramiento de vivienda y las múltiples baterías sanitarias que espera el PES gestionar con esos recursos”.

“A mí nunca se me hubiese atravesado por la cabeza utilizar esos dineros para favorecer el movimiento político liderado por mi hijo, ¡por Dios!, es el típico caso del ‘ladrón que juzga por su condición’. Políticos acostumbrados a hacer de las suyas en épocas de elección y mantener su poder en la ciudad a través de contratos. Pero yo no soy así”, acotó Dau.

“Aunque yo quisiera coger esa plata del préstamo para dar contratos, para favorecer al movimiento de mi hijo, eso es imposible, eso no alcanza a salir ningún contrato antes de las elecciones presidenciales y mucho menos la del Congreso. Primero se espera la aprobación del Concejo para luego salir a conseguir el crédito, entonces vienen las licitaciones públicas y lo demás, es decir, antes de mitad del próximo año no se podrá haber gastado ningún peso todavía, así que todos esos argumentos de ellos se quedan sin fundamento”, agregó el mandatario.