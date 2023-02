“El jefe manda, aunque mande mal”: nueva renuncia en gabinete de Dau

Pese a que Torres indicó como motivos personales y de salud los que lo llevaron a tomar esa decisión, en la ciudad circula el rumor que su molestia fue porque el alcalde William Dau le solicitó firmar un contrato que él como director de la dependencia no había hecho. Lo que no se dijo sobre la renuncia del candidato de Dau a la Alcaldía

Ante la pregunta de si existió algún impasse con el mandatario, Didier Torres expresó: “Todo fue dentro de lo profesional, son disputas normales, pero eso fue un detonante de muchas cosas. Acá todo el mundo manda y hay muchos roces. Ya no me sentía cómodo con tanto roce y decidí parar”.

El contrato mencionado expuso Torres que fue la cereza del pastel fue el de la vigilancia para los colegios públicos de Cartagena. “En el contrato de vigilancia, yo tenía la delegación, pero debía construirse con el criterio de la Oficina Jurídica y la Unidad Asesora de Contratación (UAC), por orden del alcalde y así no son las cosas”, develó.

Y subrayó: “Yo me ocupé de rodearme de un personal idóneo; los mejores y confío plenamente en su criterio; por lo que no puedo suscribir algo que no hizo mi equipo y no fue avalado por mí. No sé si eso generó molestias al alcalde, pero la contratación publica es delicada y uno responde con su firma.

Torres aseguró que se marcha tranquilo pues “al final la tarea se hizo”. “Toda la ciudad reconoce la labor de Apoyo Logístico; se conformó un gran equipo de trabajo y se avanzó mucho en temas de contratación; de ahorros y de estandarización de procesos. Cuando uno tiene criterio sabe lo que tiene que hacer y nadie lo obliga a uno”, puntualizó.