“El gobierno Dau es el más corrupto de la historia”: William García Tirado

Ex representante a la Cámara, exconcejal y exdirector de Corvivienda; pero Cartagena lo recuerda por su, utópica o clamada, propuesta del “agua gratis”. Ahora, William García Tirado vuelve al ruedo para competir por la Alcaldía de Cartagena en las elecciones del 29 de octubre de 2023. (Lea: “Infames”: Dau contra dos concejales que no aprobaron proyecto de acuerdo) En los pasados comicios, todo el mundo recuerda que siempre lideró con gran trecho las encuestas proyectadas en los medios de comunicación; no obstante, dicha intención de voto no se reflejó en las urnas, por lo que hoy ya lleva tres años William Dau en el Palacio de la Aduana. “Efectivamente, todas las encuestas, consultas y el sentimiento de la mayoría de los cartageneros en ese momento, indicaban la intención de voto que nos favorecía. El resultado de las elecciones nos dejó con mas preguntas que respuestas. Nos tomamos el trabajo de iniciar una investigación de lo ocurrido y el resultado fue un presunto fraude electoral del cual fuimos víctimas, no solo William García, sino la ciudad”, adujo. ¿Y recurrió a la justicia? Presentamos las denuncias en la Fiscalía y demás entes de control. Esperamos -más temprano que tarde- que la justicia haga lo propio y permita que los votantes y la ciudadanía en general se enteren de lo sucedido. No descansaré, así me toque recurrir a los organismos internacionales de derechos humanos para que esto se esclarezca. Pero, ¿reconoce otros elementos que den pista de su derrota electoral? Como seres humanos cometimos errores, claro que sí los reconozco, y haré todo lo que corresponda para no repetirlos. Diga algunos... No haber tenido testigos electorales ese día de las elecciones, el no asistir a los debates, pues me dejé seguir de los asesores políticos que tenía en ese momento, entre otros...

¿Y en esta nueva oportunidad con qué mecanismo participará? El 26 de enero a las 9:00 am se inscribirá el grupo significativo de ciudadanos que dará pie al inicio de la recolección de firmas. Nuestro aval principal es y será el apoyo y respaldo del pueblo cartagenero. Invitaremos a los gremios, acciones comunales, sindicatos, comerciantes, juntas de vecinos y todas las fuerzas vivas de la ciudad; incluyendo aquellos partidos políticos que -de manera libre y espontánea, sin ningún tipo de compromisos futuros deseen apoyar nuestra candidatura.

Con estos sectores, independiente de su participación o abstinencia en la campaña anterior, lo que se busca es la construcción de un programa de gobierno inclusivo que logre el tan anhelado desarrollo de nuestra ciudad.

Pero ahora mismo, según las encuestas, la ciudad se debate entre el Pacto Histórico y Dumek Turbay... Independientemente de que muchas organizaciones políticas, como el Pacto Histórico y seguramente muchas otras, tienen como herramienta de seleccionar a sus candidatos a través de consultas, mi posición es: no participar en ninguna de las consultas. Nosotros somos y seremos la mejor opción para la ciudad. Muchos se preguntan qué fue de usted en estos tres años, pues ha mermado su figura política en contraste a la figura de William Dau y sus opositores en redes sociales como Pedrito Pereira, Dumek y Yolanda Wong. ¿A qué se ha dedicado en este tiempo y qué le dice a aquellos que lo hacían ahogado en el caño de Juan Angola? Durante este tiempo tuve la oportunidad de dedicarle más tiempo a la familia, las empresas familiares, a sacar adelante iniciativas nuevas de emprendimiento que -entre otras cosas- dieron el resultado esperado. Mi decisión de no aceptar la curul del Concejo -que por ley me correspondía- fue precisamente para permitirle a William Dau que trabajara por la ciudad y no buscara como pretexto o excusa que William García no lo deja gobernar, que no le permití aprobar los proyectos presentados o que dijera que yo era un mal perdedor y que la responsabilidad del atraso actual, el desgobierno y la falta de inversión fuera mi culpa.

Por eso guardé silenció y aclaro que lo hice por el amor que le tengo a mi ciudad. Pero ya después de tres años de no hacer nada, queda demostrada su incapacidad de gobernar.

Cierta parte del electorado en la ciudad lo vincula con lo que algunos llaman “la política tradicional”, relacionada con mal gobierno, corrupción, clientelismo y “más de lo mismo”... Los contradictores políticos han creado una forma de engañar a la ciudadanía con ese discurso de “los buenos y los malos”. Es importante precisar que no pertenezco ni he pertenecido a grupo político alguno. Y no por que eso sea bueno o malo; lo digo por la independencia con la cual siempre he desarrollado mi carrera profesional y política. Para muchos candidatos cuando un grupo o partido político lo apoya resulta beneficioso y están de acuerdo con ellos, pero cuando apoyan otro lo mas fácil es denigrar y criticarlos. La ciudad necesita hoy más que nunca de la unión de todas las fuerzas vivas para lograr sacar adelante el progreso y desarrollo de Cartagena. En octubre de 2020, en plena pandemia, el alcalde William Dau se disfrazó de usted. Una muestra más del discurso crítico hacia usted que ha mantenido en los tres años de su gestión... En esa ocasión y en muchas otras, Dau se ha puesto a la tarea de crear cortinas de humo para justificar su incapacidad de sacar la ciudad adelante. Y en esa y muchas otras ocasiones le regalé mi silencio a la ciudad para que no siguiera escondiendo su mediocridad con esas payasadas.