Cabe recordar que este proceso es una investigación por presunta responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial. La investigación inició por el pago de gastos de representación a funcionarios que no los merecían, según la ley, lo que motivó al embargo de las cuentas bancarias de 43 funcionarios y exservidores de la Alcaldía. Posteriormente, la Contraloría liberó del proceso a 40 sindicados; pero, imputó culpa grave a Dau, a Carvajal y a Doria. Teniendo en cuenta que validan la nómina.

García recalcó que este espacio no concluirá con un fallo o una sentencia, por ende, desestimó algunos recursos de apelación o peticiones de nulidad, pues estos tendrán un espacio posterior según el derecho procesal. “Es una etapa inicial del proceso, aún no se han definido responsabilidades, en otra etapa de la audiencia de descargos y en la de decisión se recibirán versiones libres de los imputados”, explicó.

El despacho no aceptó el recurso de reposición del abogado Andrés Figueroa, en el que subrayó que este proceso debía anularse por decaimiento del mismo y por falta de competencias del ente investigador. Sin embargo, la CGR reafirmó que tienen plena competencia, según el escenario jurídico. “Todos los elementos probatorios y que motivaron este proceso siguen vigentes”, aseguró García, quien volvió a asegurar que aún no hay declaratoria de responsabilidad fiscal, y que en esta instancia solo se están analizando los elementos que dan pistas de un detrimento al patrimonio.

Debido al control excepcional de la CGR, por lo que reiteraron que ante lo concreto de los hechos no hay trecho para las interpretaciones que Figueroa ha interpuesto en las audiencias. “Los imputados están en este proceso por ser gestores fiscales ante las presuntas irregularidades, y se liberaron a los otros 40”, explicó García.

Y agregó: “Los elementos establecidos en la Ley 144 de 2011 quedaron plenamente identificados en el auto que dio apertura a este proceso fiscal, por lo que la CGR mantiene su posición con la presunta responsabilidad fiscal de los tres imputados. “El despacho observó evidencias e informes realizados por la Contraloría Distrital para reafirmar lo contundente de las pruebas, sin desconocer que en el proceso las partes podrán aportar las debidas pruebas para defenderse”, afirmó García.

La solicitud de Dau

El alcalde Dau pidió que le aclararán si tendrá un espacio para demostrar cómo la Contraloría es aliada de la corrupción, debido a que se han cursado varias audiencias y no ha podido hacer las referencias que desea. La investigadora García le contestó que podrá hacerlo en su versión libre si la apelación no es aceptada o si la decisión final no le resulta acertada. “Tendrá todas las garantías de expresar lo que desee con respecto a este proceso, se lo aseguro”, contestó la funcionaria.